Это был комбинированный удар: Зеленский отреагировал на циничный террор России и показал кадры атаки

Украинские города в ночь на 27 августа снова оказались под комбинированным ударом России, выпустившей дроны и баллистику. Во многих областях пылали пожары, а спасатели разбирают завалы и спасают людей.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска нанесли удары по критически важной инфраструктуре и жилым домам в нескольких областях страны.

Последствия ночной атаки по регионам

Под ударом оказалась критически важная инфраструктура в Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

В Харьковской области оккупанты обстреляли жилые дома, а в Краматорске управляемая авиабомба попала в многоэтажный дом. Подразделениям ГСЧС удалось спасти четырех человек из-под завалов.

Кроме того, есть раненые в других регионах: трое человек пострадали в Запорожье, еще двое – в Кривом Роге.

Российские войска также нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Одессе, а в поселке Чубинское в Киевской области спасатели ликвидируют пожары на предприятиях после атаки беспилотников.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает вкладывать средства в ракеты и расширение войны, поэтому Украине требуется больше средств защиты.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

"На этой неделе наши европейские союзники приняли важные решения по укреплению украинской ПВО. Важно, чтобы они дополнялись также дополнительными пакетами защиты от баллистических ракет, прежде всего через PURL. Все, что усиливает защиту неба, фактически спасает жизни украинцев и украинок каждый день", – подчеркнул президент.

Напомним, что в целом Россия запустила 258 ударных БПЛА, а также применила 2 противокорабельные ракеты "Оникс" и баллистические ракеты.

Удалось обезвредить противокорабельную ракету "Оникс", 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 3 боеприпаса "Бандероль" и 222 беспилотника. Зафиксировано попадание вражеских средств поражения в 15 точках и падение обломков в 11.