29 ноября, 17:44
Россия атаковала Запорожье: пострадали трое людей, среди них – несовершеннолетняя
Российские военные нанесли удар по Запорожью. В результате атаки были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе города.
Об этом сообщили в Запорожской ОГА.
Что известно об атаке?
По состоянию на 17:19 известно о трех пострадавших. Среди них – несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждены три частных дома в Вознесеновском районе.