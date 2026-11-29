Российские военные нанесли удар по Запорожью. В результате атаки были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе города.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Что известно об атаке?

По состоянию на 17:19 известно о трех пострадавших. Среди них – несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены три частных дома в Вознесеновском районе.