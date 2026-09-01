Россия прицельно атаковала баллистикой объекты Укрзализныци: есть жертвы и много разрушений

В ночь на 1 сентября вражеские войска подвергли Киев и область массированному обстрелу. Под обстрелом оказалась и железнодорожная инфраструктура, в результате чего погибли железнодорожники.

О последствиях российского обстрела сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Какие подробности атаки на железнодорожные объекты?

Противник прицельно баллистики атаковал железнодорожное депо и другие объекты во время ночной атаки по Киеву.

Удар унес жизни 7 человек, среди них 6 – сотрудники УЗ. Еще один железнодорожник в больнице.

Перцовский добавил, что в результате атаки "много разрушений", в частности, речь идет об уничтоженном цехе. На месте также возникали возгорания, а на двух скачках закрывали движение.

Но все это – ничто рядом с ужасной потерей коллег. Связываемся с близким. Все рядом с ними, чтобы пройти это сверхсложное время. Горькая до невозможности ночь,

– высказался Перцовский.

Где еще фиксировались последствия обстрела?

В то же время Киевщина подверглась массированной атаке российских ракет и дронов. По данным ОВА, враг целенаправленно атаковал гражданские объекты. В Борисполе поврежден пятиэтажный жилой дом, из которого эвакуировали 48 человек. Рядом на парковке загорелись автомобили.

Пока известно о 8 пострадавших, среди них ребенок. Также в городе повреждено предприятие. Один человек погиб, еще один получил ранения.

К тому же враг атаковал пограничную инфраструктуру Одесщины, из-за чего пункт пропуска "Орловка" приостановил работу.