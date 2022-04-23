Россия совершила уже около 250 эпизодов военных преступлений против культурного наследия
Источник:МКИП
Окупанты продолжают уничтожать украинское наследие. Россия совершила около 250 военных преступлений против ячеек нашей культуры.
По состоянию на 23 апреля 2022 года задокументировали 242 эпизода. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
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Где больше всего разрушений
Больше всего российские захватчики разрушили культурные памятки в следующих областях:
- Харьковская – 84 эпизода;
- Донецкая – 45 эпизодов;
- Киевская – 38 эпизодов;
- Черниговская – 24 эпизода;
- Луганская – 17 эпизодов;
- Сумская – 14 эпизодов;
- Запорожская, Житомирская, Киев – по 5 эпизодов;
- Херсонская – 3 эпизода;
- Днепропетровская, Николаевская – по 1 эпизоду.
По словам министра культуры Александра Ткаченко, каждый такой эпизод фиксируют и создают специальную базу материалов, которую используют в качестве доказательств по уголовным делам.
Агрессору не удастся сломать украинский дух. Ведь весь мир уже восхищается нашей силой, смелостью и искренним желанием защищать свою землю и свободу,
– подчеркнул Ткаченко.