Россия советует части персонала дипмиссии временно покинуть Украину

Россия призвала работников своего посольства в Украине вернуться на родину. Речь идет не о дипломатах, а неосновном персонале дипучреждений.

Россия "испугалась" из-за эвакуации американских дипломатов

Покинуть Украину работникам советуют "на определенное время". Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Такое решение Кремль якобы одобрил вслед за США.

Мы уже сами задумались – а может именно англосаксы что-то готовят? Если они эвакуируют своих работников. Мы посмотрели на их действия и, видимо, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических ведомств на время уехать домой,

– сказал Лавров.

Что известно об эвакуации из Украины

На фоне наращивания российских войск возле границ Украины некоторые страны заявили об эвакуации своих дипломатов или родных. Речь идет о США, Великобритании, Австралии и Германии.

Тогда в нашем Министерстве иностранных дел несколько возмутились таким решением и назвали его преждевременным. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не паниковали, так как только 4 из 49 стран одобрили такое решение, поэтому о массовой эвакуации это не говорит.

Впоследствии и в Минобороны США добавили, что могут привлечь своих военных, которые находятся в Польше, к эвакуации американцев из Украины.

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