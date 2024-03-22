Россия создает 100-тысячную группировку солдат, летом они могут пойти в наступление, – Павлюк

Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат. Командующий Сухопутными войсками ВСУ не исключает, что летом враг попытается осуществить наступление на одном из направлений.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона заявил, что сейчас враг создает группировку численностью более 100 тысяч солдат.

Смотрите также "Мы находимся в состоянии войны": у Путина впервые признали, что "спецоперация" закончилась

Для чего враг собирает новую группировку

Павлюк отметил, что планы России неизвестны до конца. Они или пополнят новой группировкой свои подразделения, которые понесли потери, или будут готовить их для нового наступления.

Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировку – более 100 тысяч. Необязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений,

– сказал командующий.

Он также отметил, что пока точно неизвестно, что такое наступление будет, и это "тяжелые прогнозы". Однако Украина готовится к различному развитию ситуации.

Павлюк подчеркнул, что ВСУ сделают все для того, чтобы нанести врагу максимальные потери, чтобы все их ресурсы были привлечены к этому времени в бой.

Кремль хочет насобирать 300 тысяч оккупантов

Российские СМИ, ссылаясь на "источники во власти", заявили, что Москва хочет начать массовый набор в армию. Во время нее власти якобы планируют собрать аж 300 тысяч россиян.

Сообщается, что для новой масштабной волны мобилизации в России уже все готово. В войска могут насильно призвать резервистов, "загнать на контракт" срочников, а также мобилизовать россиян, которые находятся в запасе.

По словам этих СМИ, такое количество людей нужно для усиления военной группировки в Украине и окружения многострадального Харькова, который враг до сих пор мечтает захватить.

Напомним, ранее Шойгу объявил о планах увеличения российской армии. Он утверждает, что до конца 2024 года в России должны появиться еще две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Также он заявил, что началось массовое изготовление трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.