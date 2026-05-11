За последние месяцы такие видео с флагами стали значительно сложнее и профессиональнее. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны.

Как Россия использует искусственный интеллект для "рисования" побед?

Если раньше это были короткие отдельные ролики, то зимой 2025 года Россия начала публиковать масштабные смонтированные видеоподборки из разных локаций.

Использование искусственного интеллекта и рост качества этих материалов свидетельствуют о том, что Кремль ведет скоординированную кампанию для поддержки информационных усилий российского военного командования.

Много таких AI-видео российские источники распространили накануне 9 мая, вероятно, чтобы компенсировать неудачу российских войск в достижении поставленных целей ко "Дню победы".

Кремль системно ведет информационную войну, преувеличивая успехи российской армии и используя миссии по поднятию флагов, чтобы создать впечатление масштабного наступления по всей линии фронта. Россия пытается ложно показать, будто украинская оборона якобы "разрушается", хотя имеющиеся доказательства этого не подтверждают.

Какова на самом деле ситуация на фронте?

В недавнем заявлении Главнокомандующего Александр Сырский заявил о том, что Россия начала наступление фактически на всех направлениях. По словам генерала, тяжелой ситуация остается на Покровском направлении. Там враг сосредоточил 106 тысяч личного состава.

По данным 7-го корпуса ДШВ, оккупанты перебросили в Покровск 90-ю танковую дивизию. Враг продолжает накапливать в городе технику и личный состав для дальнейших наступательных действий. Противник пытается захватить Гришино и прорваться в направлении Родинского.

Российский военный блогер сообщает, что украинские силы активно бьют по российской логистике к западу от Гришино, из-за чего темпы наступления оккупантов на Покровском направлении остаются низкими.

По данным Института изучения войны, темпы продвижения российских войск с ноября 2025 года постепенно падают. Аналитики объясняют это успешными украинскими контратаками, ударами по тылу оккупантов, проблемами со Starlink и Telegram у россиян, а также сложными погодными условиями.

Эксперты отмечают, что зимой и весной из-за холода, осадков и бездорожья российской технике было труднее наступать. В то же время в мае – июне оккупанты могут активизироваться после высыхания почвы.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло указывает на то, что Россия имеет проблемы с пополнением армии. Если раньше оккупанты набирали 1200 – 1300 военных ежедневно, то сейчас – около 800 – 900, тогда как Силы обороны ежедневно ликвидируют более тысячи россиян.

По данным ISW, за последние шесть месяцев россияне захватили около 1443 квадратных километров территории, тогда как годом ранее за этот же период – более 2368. Средний темп продвижения в 2026 году также значительно упал.