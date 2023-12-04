Всегда нужно воспринимать адекватно, – ВМС об угрозе создания морских дронов Россией

СМИ сообщают, что россияне пытаются скопировать украинские морские дроны. Однако эту информацию обсуждать рано, россияне и раньше имели на вооружении такой тип беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук – передает 24 Канал. Он отметил, что, вероятно, впоследствии мы увидим это "не имеющее аналогов" оружие.

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Российские морские дроны

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что россияне прежде имели на вооружение морские дроны. Однако они пытаются адаптировать, то есть реагировать на сегодняшние вызовы. Пока это только заявления, однако их нужно воспринимать адекватно. Недооценивать врага не стоит.

Пока мы не увидим серийного производства, обсуждать нечего. Да, есть заявленные характеристики, так они говорят о том, что они это направление также будут развивать в своих системах вооружения, однако впоследствии увидим,

– отметил спикер.

Однако Плетенчук не владеет информацией, когда именно они приступили к заявленному производству. Таким образом, трудно прогнозировать, появится ли новая угроза в Черном море в ближайшие месяцы. Нужно быть готовым ко всему, поэтому ВМС Украины следят за ситуацией.

Также представитель ВМС отметил, что Украина является драйвером технологий, поэтому не удивительно, если мы станем первой страной, которая вступит в "дроновую войну".

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