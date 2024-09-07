Глава МИ6 Ричард Мур и руководитель ЦРУ Билл Бернс считают, что их страны сталкиваются с беспрецедентным количеством угроз. Они отметили, что продолжают работать вместе, чтобы прервать диверсионную кампанию по всей Европе, которую ведет российская разведка, и циничное использование технологий для распространения лжи и дезинформации.

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Война показала влияние технологий

Руководители разведки отметили, что Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины, а действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Они отметили. что их страны продолжат поддерживать Украину в их борьбе.

В частности, война продемонстрировала влияние технологий на поле боя, ведь война в Украине стала первой, на которой было совмещено программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на линии соприкосновения. А также использовали коммерческие и военные спутниковые снимки, беспилотники, кибервойны высокой и низкой сложности, социальные сети, разведданные из открытых источников, информационные операции, а также человеческую и радиотехническую разведку.

В то же время угроза существует также и от Китая, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождения ИГИЛ.