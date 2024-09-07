Глава МІ6 Річард Мур та керівник ЦРУ Білл Бернс вважають, що їхні країни зіштовхуються із безпрецедентною кількістю загроз. Вони зазначили, що продовжують працювати разом, щоб перервати диверсійну кампанію по всій Європі, яку веде російська розвідка, і цинічне використання технологій для поширення брехні та дезінформації.

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Війна показала вплив технологій

Очільники розвідки зазначили, що Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України, а дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН та світових норм. Вони наголосили. що їхні країни продовжать підтримувати Україну у їхній боротьбі.

Зокрема, війна продемонструвала вплив технологій на полі бою, адже війна в Україні стала першою, на якій було поєднано програмне забезпечення з відкритим кодом з передовими технологіями на лінії зіткнення. А також використали комерційні та військові супутникові знімки, безпілотники, кібервійни високої та низької складності, соціальні мережі, розвіддані з відкритих джерел, інформаційні операції, а також людську та радіотехнічну розвідку.

Водночас загроза існує також і від Китаю, який вони назвали "головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття", та відродження ІДІЛ.