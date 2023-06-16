Вместо Херсонщины – Шебекино: как и зачем россияне подготовили план эвакуации из Белгородщины

Пока люди на временно оккупированной Херсонщине остались один на один с подтоплениями, вызванными российским терактом на Каховской ГЭС, россияне планируют эвакуацию. Правда, это касается пограничных деревень и городов Белгородской области.

В распоряжении 24 Канала оказались документы с планированием эвакуации в более чем 30 населенных пунктах Шебекинского округа. Эти планы возникли после первого рейда Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области.

Вместе с планами мы получили заявки на эвакуации в Шебекино и контакты ответственных за проведение эвакуации лиц, поэтому не упустили возможности позвонить им под прикрытием и поговорить о "паники нет" на Белгородщине. Так что почему и зачем россияне задумали эвакуацию и что о ней говорят непосредственно ответственные лица – читайте дальше.

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Более 16 тысяч человек: кого и откуда планируют эвакуировать

Российские эвакуационные планы предусматривают эвакуацию пограничной полосы Белгородской области – от 8 до 15 км от границы с Украиной. Эта полоса имеет ширину более 60 км. Речь идет о населенных пунктах, граничащих с Харьковской и Луганской областями Украины.

Хотя интересным здесь является совсем другое – первый рейд РДК и "Свободы России" проходил в другом направлении – в районах сел Козинка, Глотово и Грайворон, граничащие с Сумской областью и расположенные на расстоянии более 70 километров от той полосы, о которой идет речь в документах. В эвакуационных планах этих населённых пунктов нет.

Теперь больше статистических данных. В оказавшихся в распоряжении нашей редакции документах есть четкий план эвакуации населенных пунктов Шебекинского округа без самого города Шебекино. Согласно этим планам:

Кроме Шебекино, эвакуируют еще 31 населенный пункт. Также в эвакуационных списках указаны 2 населенных пункта, в которых никто не живет – хутора Горюшкин и Саввин.

Под эвакуацию подпадают 16 548 человек, из которых 2 839 детей, 5 943 пенсионеров. Среди тех, кого должны вывезти, – 748 маломобильных людей.

Большинство людей, согласно планам, должны эвакуироваться самостоятельно на собственном транспорте. Вывезти должны 4 740 человек. Для этого нужно 126 автобусов.

Бюджетники и не только: кто отвечает за эвакуацию

Конечно, процесс эвакуации предполагает не только создание таблиц о том, сколько людей и откуда нужно вывезти. Это организация пунктов эвакуации и назначения ответственных за работу на определенном участке или по всему населенному пункту.

В районах 31 населённого пункта Шебекинского района россияне создали 61 пункт эвакуации. Еще 16 – в городе Шебекино. То есть вместе 77 эвакуационных пунктов.

Каждый эвакуационный пункт имеет не менее 1 ответственного за проведение эвакуационных мероприятий человека. Иногда это могут быть два или даже три человека.

Если говорить о селах Шебекинского округа, то суммарно за эвакуацию там отвечают 77 человек. В основном это бюджетники – учителя, врачи, работники домов культуры.

Например, глава Новотаволжанской территориальной администрации Сергей Парика отвечает за эвакуацию из села Нехотеевка. Правда, там только 18 человек и те, согласно планам, будут эвакуироваться сами.



Глава Новотаволжанского округа отвечает за эвакуацию Нехотеевки / Скриншот

Еще одна глава территориальной администрации – Галина Руденко из села Муром, ответственна за эвакуацию на одном из двух пунктов в этом селе. Она будет отвечать за вывоз 100 человек с помощью 3 автобусов.



За эвакуацию части Мурома отвечает глава администрации / Скриншот

"Не компетентны": эвакуация или имитация?

Но остановимся на Новой Таволжанке, куда русские добровольцы совершили второй рейд.

После этого рейда россияне приступили к эвакуации детей в округе под видом отдыха в лагерях в других областях. К примеру, чаще всего детей вывозили в Воронеж. А детей только в Новой Таволжанке 868 человек, ведь население этого села – более 5 000 человек.

Однако власти Белгородской области уже отчитались, что по состоянию на 9 июня:

130 человек были вывезены в Тамбовскую область;

62 человека – в Тульскую область;

139 человек – в Липецкой области.

300 детей – в Калужскую область.

Российские СМИ утверждают, что из города Шебекино уже уехали почти все жители из-за "постоянных обстрелов со стороны Украины".

Что происходит в Новой Таволжанке – загадка. Однако спецслужбы провели работу с ответственными за эвакуацию лицами.

Из ответственных за вывоз людей из Новой Таволжанки с нами никто не согласился говорить, даже несмотря на то, что мы делали вид представителей пропагандистских СМИ. Все направляют нас в администрацию округа, но вот с администрацией также связаться трудно.

Любовь Дудка – работница центра культурного развития Новой Таволжанки, например, сказала, что она вообще не компетентна в вопросе эвакуации, хотя отвечает за вывоз 930 человек на сборном пункте №5.

План эвакуации Новой Таволжанки / 24 Канал

В соседних деревнях ответственные за эвакуацию также отказались говорить. Интересно, что некоторые звонки заканчивались, как только мы упоминали слово "эвакуация".

Так что же это выходит? Моделируем ситуацию. Житель того или иного села звонит по телефону ответственному за эвакуацию лицу, чтобы узнать как и когда может уехать. А в ответ этот человек сбрасывает звонок.

То есть все эти планы скорее выглядят как имитация для высшего руководства или спланирована исключительно на случай "наступления ВСУ", из-за которого так часто паникует российская пропаганда. Хотя, если называть вещи своими именами, то бояться следует наступлению русских добровольцев. Тогда этот план выглядит как нечто похожее на следующую картину: однажды людям звонит какая-то женщина, которая говорит, что она ответственна за эвакуацию и ждет вас на время в пункте сбора на автобус. Другого объяснения пока нет.

Более открытой для разговора оказалась ответственная за эвакуацию из села Старовщина. Хотя сначала женщина, по имени Татьяна, уверяла, что все хорошо и никто никуда не эвакуируется, но потом призналась, что в населенном пункте постоянно слышны звуки взрывов из соседних сел или Шебекино. Все, что нам наговорили те, с кем удалось поговорить, смотрите дальше.

Что говорят жители Шебекинского округа об эвакуации: смотрите видео

Теракты с сахаром 2.0: что там Шебекино?

В российских СМИ утверждают, что в Шебекино уже никого не осталось, из-за "обстрелов ВСУ". Нужно понимать, что есть несколько моментов, которые мы часто опускаем.

Дело в том, что 4 июня в сети уже появлялись видео, на которых было видно, как сами же россияне обстреливали Шебекино фосфорными боеприпасами, которые выпускали из "Градов" из села Масловая Пристань, что в 12 километрах от города в направлении Белгорода.



Расстояние от Масловой Пристани до Шебекино / Скриншот

Зачем россияне обстреливают свой же город? Это показательная история. Когда Россия воевала с Ичкерией, в сентябре 1999 года в крупных городах случилось немало терактов, которые связывали произошедшие взрывы в жилых домах, а причиной официально называли якобы заложенную чеченцами взрывчатку в виде мешков с сахаром. Поэтому эти эпизоды так и называют – теракты с сахаром.

Но это были операции ФСБ для того, чтобы усилить провоенные настроения населения. Обстрелы Шебекино – такая же история, потому что в российской пропаганде она хорошо вписывается. Дело в том, что хотя и обычные россияне радуются кадрам, где видно попадание ракет в жилые дома, пропаганда яростно утверждает, что это все ракеты украинской ПВО. Да и с 2014 года строился образ Украины, которая "бомбит свои же мирные города". А теперь вот, по версии пропаганды, Украина якобы бомбит и не свои, а уже российские, поэтому "россияне должны победить, чтобы прекратить обстрелы и страдания гражданских".

То есть обстрелы Шебекино – абсолютно спланированная операция, потому что о ней делают целые сюжеты на федеральных каналах, ее комментируют, обсуждают и даже Путин решил присоединиться к обсуждениям, выразив возмущение из-за обстрелов с улыбкой и бокалом шампанского в руках. Разве это реакция на обстрелы твоей территории? Может, потому, что это не совсем обстрелы?

Ну и последнее – просто стоит сравнить как говорят об "обстрелах Шебекино" российские каналы и что говорили о рейдах русских добровольцев. Второму событию уделяли только несколько секунд в прайм-тайм и то говорили о "диверсантах ВСУ". Ибо эти события шли в разрез идеологии пропаганды.

Тем не менее, жители Шебекино не знают, что они являются только участниками постановления от Кремля. Постановка постановкой, а снаряды прилетают настоящие.

Для эвакуации в планах было подготовлено 16 пунктов, но официальной эвакуации города никто не объявлял. Люди же самостоятельно выезжают или обращаются к местным властям.



Пункты эвакуации в Шебекино в соответствии с планами / Инфографика 24 Канала

Планируют невозможное: какова цель эвакуационных планов

В распоряжении нашей редакции также оказались базы данных с обращением жителей Шебекино к местным властям. Только за день 4 июня в местную администрацию поступило более 1 700 обращений, которые так или иначе касаются эвакуации, и 300 заявок на непосредственный выезд из города – кого-то просят вывезти, кому-то – приобрести билеты или помочь в транспортировке маломобильных.

Однако тогда вопрос – а зачем 16 пунктов эвакуации в Шебекино? Зачем более 60 пунктов по округу?

Вероятно, россияне отдают себе отчет, что рейды русских добровольцев могут со временем стать большими и более масштабными, и планы по эвакуации приграничных территорий можно расценивать как подготовку к гражданской войне в Белгородской области.

Однако нужна ли россиянам эвакуация как таковая? Кремль заявляет, что Херсонская область – ее часть, но сейчас на подтопленном после подрыва россиянами Каховской ГЭС левобережье не происходит ничего похожего на спасение людей. Оказавшиеся в водяной ловушке люди погибают, а Россия не только не проводит эвакуацию, но и не допускает миссию ООН.

Похоже, что россияне создают определенные планы на бумаге, но то, что их можно вопротить в жизнь при необходимости – выглядит невозможным. Но если все же их планируют реализовать, то когда?

Организованную эвакуацию Новой Таволжанки и Шебекино не проводили. То же касается и Грайворона, где был первый рейд добровольцев. То есть все, кто уехал – это люди, которые либо самостоятельно выезжали, либо просили местную власть им помочь.

Существование самых эвакуационных планов может быть своего рода попыткой напустить туман, особенно на фоне того, что жители приграничных районов, где происходят те же "обстрелы", постоянно требуют реакции Путина и высшего военного руководства, но вот ее нет и не будет. Но вот такая имитация – отличный способ обмануть людей.

Следует помнить, что люди для Кремля – расходный материал. Никакая жизнь для руководства страны-террориста не имеет ценности – ни собственные граждане, ни украинцы, ни какие-либо другие народы. Россия осуществляет геноцид украинского народа, а для его осуществления уже уложила более 200 тысяч окупантов. И это при том, что Кремль тратит безумные деньги на войну, когда более 10% ее граждан живут за чертой бедности.