Разработка "Востока" очень похожа на ударный беспилотник от компании Zala. В настоящее время "Скальпель" проходит лётные испытания.

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Что россияне говорят о "Скальпеле"

Пропагандистские СМИ страны-агрессорки сообщили, что разработчики этого дрона уже получили заявки от нескольких подразделений оккупационной армии.

Основные характеристики БпЛА "Скальпель" по версии россиян:

максимальная дальность полета до 40 километров;

взлетный вес до 10,5 килограммов;

крейсерская скорость до 120 километров;

наличие отсека полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и 650 миллиметров длиной;

возможность оснащения разными боевыми частями общим весом до 5 килограммов.

Этот беспилотник запускается из катапульты. Время баражирования такого БПЛА не разглашается. Его аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету".

К слову, "Скальпель" и "Ланцет" не являются уникальными разработками оккупантов. Россияне попытались по форме скопировать израильские БПЛА от компании UVision.

Чем этот дрон отличается от "Ланцета"

Разработчики заявили, что "Скальпель" будет отличаться от "Ланцета" якобы "более доступной ценой", однако стоимость обоих дронов не разглашается. По сравнению с "Ланцетом-3" новый БПЛА имеет большую крейсерскую скорость (разница в 10 километров в час) и большую полезную нагрузку (дополнительные 2 килограмма).

Оккупанты признают, что иностранное происхождение будут иметь "некоторые компоненты". Как предполагает издание, существует максимально высокая вероятность того, что все основные системы "Скальпеля" будут иностранными. Отмечается, что российские захватчики используют в своих дронах гражданскую электронику, поставки которой очень тяжело остановить с помощью санкционной политики.

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