Разработка "Востока" очень похожа на ударный беспилотник от компании Zala. В настоящее время "Скальпель" проходит лётные испытания.

Читайте также У них их очень много, – военный рассказал, как россияне используют FPV-дроны.

Что россияне говорят о "Скальпеле"

Пропагандистские СМИ страны-агрессорки сообщили, что разработчики этого дрона уже получили заявки от нескольких подразделений оккупационной армии.

Основные характеристики БпЛА "Скальпель" по версии россиян:

  • максимальная дальность полета до 40 километров;
  • взлетный вес до 10,5 килограммов;
  • крейсерская скорость до 120 километров;
  • наличие отсека полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и 650 миллиметров длиной;
  • возможность оснащения разными боевыми частями общим весом до 5 килограммов.

Этот беспилотник запускается из катапульты. Время баражирования такого БПЛА не разглашается. Его аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету".

Чем этот дрон отличается от "Ланцета"

Разработчики заявили, что "Скальпель" будет отличаться от "Ланцета" якобы "более доступной ценой", однако стоимость обоих дронов не разглашается. По сравнению с "Ланцетом-3" новый БПЛА имеет большую крейсерскую скорость (разница в 10 километров в час) и большую полезную нагрузку (дополнительные 2 килограмма).

Оккупанты признают, что иностранное происхождение будут иметь "некоторые компоненты". Как предполагает издание, существует максимально высокая вероятность того, что все основные системы "Скальпеля" будут иностранными. Отмечается, что российские захватчики используют в своих дронах гражданскую электронику, поставки которой очень тяжело остановить с помощью санкционной политики.

Что известно о других вражеских дронах

  • Недавно Олег Жданов сообщил, что оккупанты начали создавать "Шахеды". По мнению военного эксперта, российские модели могут быть опаснее иранских, потому что захватчики решили ускорить производство и облегчить конструкцию.
  • Ранее руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что из-за санкций против Ирана Россия может потерять возможность получать от Тегерана дроны-камикадзе. Опасаясь этого, страна-агрессорка пытается наладить собственное производство ударных беспилотников.
  • Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты используют не только "Ланцеты" и "Шахеды". В арсенале захватчиков также есть Mohajer-6, "Форпост", "Орлан-10".