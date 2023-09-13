Разработка "Востока" очень похожа на ударный беспилотник от компании Zala. В настоящее время "Скальпель" проходит лётные испытания.
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Что россияне говорят о "Скальпеле"
Пропагандистские СМИ страны-агрессорки сообщили, что разработчики этого дрона уже получили заявки от нескольких подразделений оккупационной армии.
Основные характеристики БпЛА "Скальпель" по версии россиян:
- максимальная дальность полета до 40 километров;
- взлетный вес до 10,5 килограммов;
- крейсерская скорость до 120 километров;
- наличие отсека полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и 650 миллиметров длиной;
- возможность оснащения разными боевыми частями общим весом до 5 килограммов.
Этот беспилотник запускается из катапульты. Время баражирования такого БПЛА не разглашается. Его аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету".
Чем этот дрон отличается от "Ланцета"
Разработчики заявили, что "Скальпель" будет отличаться от "Ланцета" якобы "более доступной ценой", однако стоимость обоих дронов не разглашается. По сравнению с "Ланцетом-3" новый БПЛА имеет большую крейсерскую скорость (разница в 10 километров в час) и большую полезную нагрузку (дополнительные 2 килограмма).
Оккупанты признают, что иностранное происхождение будут иметь "некоторые компоненты". Как предполагает издание, существует максимально высокая вероятность того, что все основные системы "Скальпеля" будут иностранными. Отмечается, что российские захватчики используют в своих дронах гражданскую электронику, поставки которой очень тяжело остановить с помощью санкционной политики.
Что известно о других вражеских дронах
- Недавно Олег Жданов сообщил, что оккупанты начали создавать "Шахеды". По мнению военного эксперта, российские модели могут быть опаснее иранских, потому что захватчики решили ускорить производство и облегчить конструкцию.
- Ранее руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что из-за санкций против Ирана Россия может потерять возможность получать от Тегерана дроны-камикадзе. Опасаясь этого, страна-агрессорка пытается наладить собственное производство ударных беспилотников.
- Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты используют не только "Ланцеты" и "Шахеды". В арсенале захватчиков также есть Mohajer-6, "Форпост", "Орлан-10".