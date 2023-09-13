Розробка "Востока" дуже схожа на ударний безпілотник від компанії Zala. Нині "Скальпель" проходить льотні випробування.

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Що росіяни кажуть про "Скальпель"

Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки повідомили, що розробники цього дрона вже отримали заявки від кількох підрозділів окупаційної армії.

Основні характеристики БпЛА "Скальпель" за версією росіян:

максимальна дальність польоту до 40 кілометрів;

злітна вага до 10,5 кілограма;

крейсерська швидкість до 120 кілометрів;

наявність відсіку корисного навантаження діаметром 125 міліметрів та 650 міліметрів завдовжки;

можливість оснащення різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кілограмів.

Цей безпілотник запускається з катапульти. Час баражування такого БпЛА не розголошується. Його аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами наслідує "Ланцет".

До слова, "Скальпель" та "Ланцет" не є унікальними розробками окупантів. Росіяни спробували за формою скопіювати ізраїльські БпЛА від компанії UVision.

Чим цей дрон відрізняється від "Ланцета"

Розробники заявили, що "Скальпель" відрізнятиметься від "Ланцета" нібито "більш доступною ціною", однак вартість обох дронів не розголошується. У порівнянні з "Ланцетом-3" новий БпЛА має більшу крейсерську швидкість (різниця у 10 кілометрів за годину) та більше корисне навантаження (додаткові 2 кілограми).

Окупанти визнають, що іноземне походження матимуть "деякі компоненти". Як припускає видання, існує максимально висока ймовірність того, що всі основні системи "Скальпеля" будуть іноземними. Зазначається, що російські загарбники використовують у своїх дронах цивільну електроніку, постачання якої дуже важко зупинити за допомогою санкційної політики.

Що відомо про інші ворожі дрони