Розробка "Востока" дуже схожа на ударний безпілотник від компанії Zala. Нині "Скальпель" проходить льотні випробування.
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Що росіяни кажуть про "Скальпель"
Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки повідомили, що розробники цього дрона вже отримали заявки від кількох підрозділів окупаційної армії.
Основні характеристики БпЛА "Скальпель" за версією росіян:
- максимальна дальність польоту до 40 кілометрів;
- злітна вага до 10,5 кілограма;
- крейсерська швидкість до 120 кілометрів;
- наявність відсіку корисного навантаження діаметром 125 міліметрів та 650 міліметрів завдовжки;
- можливість оснащення різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кілограмів.
Цей безпілотник запускається з катапульти. Час баражування такого БпЛА не розголошується. Його аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами наслідує "Ланцет".
Чим цей дрон відрізняється від "Ланцета"
Розробники заявили, що "Скальпель" відрізнятиметься від "Ланцета" нібито "більш доступною ціною", однак вартість обох дронів не розголошується. У порівнянні з "Ланцетом-3" новий БпЛА має більшу крейсерську швидкість (різниця у 10 кілометрів за годину) та більше корисне навантаження (додаткові 2 кілограми).
Окупанти визнають, що іноземне походження матимуть "деякі компоненти". Як припускає видання, існує максимально висока ймовірність того, що всі основні системи "Скальпеля" будуть іноземними. Зазначається, що російські загарбники використовують у своїх дронах цивільну електроніку, постачання якої дуже важко зупинити за допомогою санкційної політики.
Що відомо про інші ворожі дрони
- Нещодавно Олег Жданов повідомив, що окупанти почали створювати "Шахеди". На думку військового експерта, російські моделі можуть бути небезпечнішими за іранські, бо загарбники вирішили пришвидшити виробництво та полегшити конструкцію.
- Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що через санкції проти Ірану Росія може втратити можливість отримувати від Тегерана дрони-камікадзе. Побоюючись цього, країна-агресорка намагається налагодити власне виробництво ударних безпілотників.
- Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти використовують не тільки "Ланцети" та "Шахеди". В арсеналі загарбників також є Mohajer-6, "Форпост", "Орлан-10".