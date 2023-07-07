Огромная глупость: военный округ России в Азовском море станет "ленд-лизом для ВСУ"
На днях Россия сформировала Азовский военно-морской район со штабом в оккупированном Мариуполе. Он подчиняется Черноморскому флоту. Однако такое решение для россиян может стать роковым.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, Украина рано или поздно утопит эти корабли. Или борта могут стать частью украинских Военно-морских сил.
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"Пополнение для ВМС Украины"
Черноморский флот России создал военно-морской округ в Азовском море. Его штаб-квартира базируется во временно оккупированном Мариуполе.
Это не угрозы нам. Это хороший российский "ленд-лиз". Они туда перетаскивают в десяток кораблей в Азовскую флотилию. Мы их потопим, потому что в Азовском море очень сложно укрыться от ударов,
– подчеркнул Роман Свитан.
После зачистки Азовского побережья, Черного моря и Крыма от россиян, эти корабли могут стать хорошим подспорьем для украинского Военно-морского флота Украины.
"Алексей Неижпапа (командующий ВМС ВСУ – 24 Канал), пожалуй, будет делать все, чтобы в этот Азовский округ как можно больше кораблей покидали", – отметил полковник запаса.
Из-за того, что Азовское море довольно мелкое, заводить туда военные корабли – это глупое решение. Однако россияне не отличаются особо удачными стратегическими решениями, идущими на руку Украине.
Военный эксперт предположил, что на перспективу Военно-морской флот Украины прибавится на семь бортов. Но уже с украинскими названиями.
Роман Свитан о создании военно-морского округа Черноморского флота: смотреть видео
Создание "Азовского флота" в Мариуполе: что известно
- Еще 1 июля военно-морской флот России создал новый военно-морской округ со штаб-квартирой в Мариуполе. За сообщением Британской разведки в его распоряжении будут 8 боевых кораблей. Среди них, в том числе, 3 современных корвета типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".
- В разведке объяснили, что Азовское море "жизненно важно" для России, ведь оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями.
- Кроме того, для России это может стать альтернативным вариантом пополнения запасов вооруженных сил, в случае, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены.