3 вопроса из 42 касаются Украины, – Шейтельман рассказал, каким будет заседание Совбеза россии

Сегодня, 25 августа, в России должно состояться внеочередное заседание совета госдумы по ситуации на Запорожской АЭС. Однако волноваться по поводу его результатов не стоит.

Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, это только заседание глав фракций, у которых нет полномочий принимать законы.

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Какие вопросы касаются Украины

Шейтельман рассказал, что в повестке дня заседания Совбеза России есть 42 вопроса.

Из того, что касается Украины, есть 3 вопроса,

– отметил политтехнолог.

По его словам, вопросы 41 и 42 касаются компенсаций депутатам государственной думы россии. Так, российские чиновники, проживающие в Крыму или Ростовской области, будут получать возмещение от государства за то, что на собственном авто добираются в ближайший аэропорт.

Поскольку гражданские самолеты, ни в Крыму, ни на Юге россии больше не летают. То, что россияне собираются принять закон о компенсациях, свидетельствует, что они и не планируют летать в ближайшее время.

А под номером 1 в списке заявление о ситуации на Запорожской АЭС. "То есть они планируют делать заявление, а не принимать закон или принимать какие-либо меры", – пояснил Шейтельман.

Чего пытается достичь россия

По мнению политтехнолога, россияне планируют сделать заявление в международные организации, в котором будут обвинять Украину, якобы мы "стреляем, разрушаем" и т.д. Максимум, на что способны оккупанты – внести какой-то угрожающий пункт.

В целом россиянам нужно, чтобы международные организации заставили Украину ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС. То есть, чтобы российские войска там остались, а наши защитники не имели права вести там какие-либо боевые действия.

Это то, чего добивается россия и то, на что мы не имеем права соглашаться,

– отметил Шейтельман.

Шейтельман рассказал, каким будет заседание Совбеза России: смотрите видео

россияне созвали заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС