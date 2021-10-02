Россия способна на масштабную войну и готовится к этому, – аналитик

Москва ведет свою дипломатическую игру. Она пытается "усыпить бдительность" политиков в Украине и политиков на Западе. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

Кремль создает видимую легитимность

По словам Бурковского, чтобы избежать полномасштабной войны, надо использовать все дипломатические возможности. Эксперт говорит, что Кремль хочет показывать, что он на самом деле не собирается воевать, хотя все остальные факты показывают, что Россия готовится к войне всеми силами и уже интенсивно.

К теме Минские договоренности не работают: почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

С другой стороны, Кремль создает видимую легитимность для агрессии против Украины, то есть показывает, что Украина – не обороноспособна, что в Украине нарушаются права русскоязычных, что Украина готовит войну на Донбассе, что Донбасс – это уже не часть Украины. Петр Бурковский аналитик Фонда "Демократические инициативы"

По словам Бурковского, Кремль применяет силы, чтобы "наказать Украину". Подобные примеры были в истории до 21 века, когда "крупные державы" часто применяли военную силу, чтобы "наказать" меньшие государства, которые "сопротивлялись" и пытались отстоять свою независимость и самостоятельность.

Россия хочет вернуться в эту парадигму, в 19 век, когда крупные державы могут по своему усмотрению применять Вооруженные силы и делать все, что им хочется. А нам надо использовать любые возможности, чтобы избежать этого конфликта,

– подчеркнул эксперт.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский / Фото Демократических инициатив

Он отметил, что Россия способна на масштабную войну, и она к этому готовится. Но, по словам эксперта, РФ воюет только со слабыми и это аксиома. Первая чеченская война очень многому научила русских, поэтому с сильным соперником они не воюют.

Актуально Тактика ассимиляции, – Дробович объяснил, почему Путин рассказывает про "один народ"

Последние заявления Кремля относительно Украины