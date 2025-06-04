Россия потеряла 4 десантных корабля и уже построила 1 им на замену, но есть нюанс

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 4 больших десантных корабля. Она смогла построить 1 на замену, но в этой истории есть нюанс.

"Спущенный на воду" корабль на самом деле строился еще до начала вторжения и фактически на воду спущен не был. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Почему с "новым" десантным кораблем России не все так радужно

Во время полномасштабной войны Россия уже потеряла в Черном море четыре больших десантных корабля – "Минск", "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", еще один – "Оленегорский горняк" – был серьезно поврежден. Чтобы компенсировать эти потери, Кремль пытается нарастить кораблестроительные мощности, в частности через проект 11711М "Кайман", предусматривающий размещение ударных вертолетов Ка-52К на борту.

30 мая 2025 года в Балтийске состоялась торжественная церемония, которую в россияне назвали "спуском на воду" корабля "Владимир Андреев" – первого представителя своего проекта. Участие в этом действе принял главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

Однако реальное положение дел значительно скромнее: корабль не был спущен в море, а лишь перемещен со стапеля в плавучий док ПД-8. Формально "Владимир Андреев" даже не коснулся вод Балтийского моря. Его нужно еще дооснастить перед фактическим спуском на воду.

Строительство еще одного корабля этого же класса 11711М – "Владимир Трушин" – продолжается на заводе "Янтарь". Оба были заложены еще в 2019 году и должны были войти во флот до 2023–2024 годов, но пока ориентировочный срок сдачи – 2026 год.



Проекты 11711 и 11711М / Фото Defence Express

Сначала сообщалось, что первые два "Кайманы" предназначаются для Тихоокеанского флота. Однако осенью 2023 года российские медиа заговорили о возможности строительства следующих судов этого типа для Черноморского флота, учитывая масштабные потери там.

Проект 11711М – это глубокая модернизация проекта 11711. Новые корабли способны перевозить до 26 танков или шесть мотострелковых рот с БТРами, а также четыре вертолета Ка-52К или Ка-29. Полное водоизмещение достигает 9500 тонн.



Модель проекта 11711М / Фото из открытых источников