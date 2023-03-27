Старшая сестра, младший брат или сырьевой придаток: кем Россия является для Китая

Кабальный для России и коррупционный (чем дороже труба, тем лучше) характер очередного контракта столетия, заключенного в Пекине 21 мая 2014 года, тогда заметили многие авторы. Важно понимать, что такое соглашение было не изолированным явлением, а на то время кульминацией процесса слива территорий Дальнего Востока и Сибири в "зону жизненного пространства" Китая.

Первый шаг к превращению России в сырьевой придаток

Как предупреждало министерство регионального развития России в подготовленном им в 2009 году документе "Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года", главной "угрозой" и "вызовом" региона является "опасность преобразования этой территории на источник энергоносителей и сырья для стран АТР.

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Но, игнорируя предостережения экспертов, высшее политическое руководство страны на протяжении многих лет с завидным упорством реализовало "угрозы" и "вызовы" российскому суверенитету. Именно Кремль превращал территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири в источник энергоносителей и сырья, но не "для стран АТР", а одной из стран АТР. Той самой, которая почему-то с упорной регулярностью в ходе масштабных военных маневров вдоль российских границ убедительно демонстрировала потенциальные возможности использования своего военного могущества на территории России.

В 2009 году российское руководство капитулировало на экономических переговорах и пошло на соглашения, которых китайская сторона добивалась от Москвы на протяжении многих лет. Сначала тогдашний глава КНР Ху Цзиньтао и Дмитрий Медведев торжественно подписали в Кремле свое первое соглашение века (по медведевскому выражению) – контракт на 20 лет.

Настоящий договор касался поставок Россией в Китай 300 миллионов тонн нефти общей ценой 100 миллиардов долларов (менее 50 долларов за баррель). Учитывая, что еще придется построить нефтепровод с заявленной стоимостью 29 миллиардов долларов, реальная цена для России была значительно меньшей и явно убыточной. Однако первый вице-премьер Игорь Сечин поспешил публично объявить ее "справедливой". Впрочем, лично для Сечина и других августейших нефтетрейдеров и трубопрокладчиков цена эта наверняка оказалась даже очень справедливой.

Так или иначе, был сделан первый важный шаг к превращению России в сырьевой придаток Китая. Но Медведев на этом не остановился и подписал с тем же Ху 23 сентября 2009 года в Нью-Йорке еще одно эпохальное соглашение – "Программу сотрудничества на 2009 – 2018 годы между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-востока КНР". Это соглашение предусматривало более 200 проектов. Согласно ему, Россия отдала в совместную разработку природные месторождения полезных ископаемых, из которых в Китае будет налажено производство железа, меди, молибдена, золота, сурьмы, титана, ванадия, серебра, германия, олова и т.д. Китай будет строить перерабатывающие производства на российской территории, и на них будут заняты китайские рабочие.

Приблизительно по такой же схеме Китай заключил в течение десятилетия ряд соглашений с африканскими диктаторами. Правда, в Африке соглашения предполагали создание гораздо большего количества рабочих мест. Китай получил лицензии на переваривание в течение длительного времени стратегического района, который находился за пределами его географических границ, плюс стабильные поставки энергоресурсов из страны, из которой он будет переваривать туземцев. Та же программа предусматривала расширение пограничных пропускных пунктов и укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности.

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Как Китай получил все чего хотел

Сразу после его подписания в Китае была создана госкомпания для инвестиций в сельскохозяйственное производство, предусматривающая аренду/скупку земли в России. Собственно Китай получил все, что ему тогда было нужно. За повторной лицензией он уже не придет. Как справедливо подчеркивают китайские военные теоретики, "эффективный контроль в течение длительного времени в конечном итоге приведет к перенесению географических границ".

"Соглашение века" 21 мая по газу триумфально завершило блестящую стратегическую победу, одержанную в классических традициях китайского военного искусства – без обнажения меча, без выстрела. Теперь игра будет вестись исключительно по китайским правилам. Неудивительно, что заместитель главы КНР Ли Юаньчао, выступая на круглом столе "Россия – Китай: стратегическое экономическое партнерство", проходившем в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума, предложил превратить российский Дальний Восток и север КНР в единую экономическую зону.

"Во-первых, между нами есть естественное экономическое сотрудничество, не то что сотрудничество через какой-то океан. Во-вторых, наше сотрудничество является взаимодополняющим. Как сказали наши бизнесмены, в России большая территория, а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. Если мы сможем совмещать эти факторы, то получим существенное развитие. В России большая территория и мало народа, у Китая – наоборот", – объяснил свой план заместитель главы КНР.

В последний раз с аналогичным предложением выступил Мао Цзэдун, когда в декабре 1949 года прибыл в Москву для подписания с СССР Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Предложение почему-то настолько не понравилось Иосифу Сталину, что Мао Цзэдун провел в Москве более двух месяцев фактически под арестом. Видимо, через 65 лет китайцы решили, что северные варвары наконец-то созрели.

Секрет успеха на китайском – понять психологию другого, подчинить его волю, использовать в своих интересах его комплексы, его идеологемы, а также благородство или низость.

В одном случае (мягкое поглощение Тайваня) – опереться на патриотический романтизм тайваньских гоминдановцев, их стремление стать частью великой родины.

В остальном – абсолютный цинизм и безответственность кремлевской клептократии, которая является последним продуктом процесса вырождения советской номенклатуры.

Россия избавилась от сложных регионов

Чтобы сохранить присутствие России в Тихоокеанском регионе перед очевидным экзистенциальным вызовом, россиянам нужно было осознать себя народом, а бескорыстной и подвижнической власти предложить народу общенациональные ориентиры и задачи. Но была ли способна на это российская клептократия – все эти, по их собственному меткому определению, "ничего не делающие продажные чиновники и предприниматели" – второй и третий эшелоны бывшей партийной и гэбистской номенклатуры? Эти люди ради личного обогащения уже "слили" одно государство, которому они присягали, – Советский Союз, и создали безобразную мутант-экономику, позволяющую им непрерывно становиться еще богаче.

Зачем? Ради того, чтобы собирать и тратить свои сокровища на том же Западе, который они всегда ненавидели и который ненавидят сильнее своего исторического поражения, уязвимости своих авуаров, своей ничтожности. Слив Восточную Сибирь и Дальний Восток в зону жизненного пространства Китая (Сибирзона), они отстранились от ответственности за судьбу региона, чтобы продолжать беззаботно вставать с колен, чирикать о модернизации, демонстрировать "кузькину мать" то Грузии, то Украине и распиливать миллиарды китайских.

Как очень точно сформулировал томский аналитик Александр Лукьянов, одной из причин принимаемых в Кремле "эпохальных решений" является "возможное желание российского руководства получить дополнительные гарантии сохранения своей власти.

Китайские лидеры прекрасно понимают, что в случае смены власти в России любое правительство – будь оно либеральным, коммунистическим, националистическим, красным, белым, зеленым или серо-буро-малиновым в точку, – немедленно поднимет вопрос о пересмотре условий "сотрудничества", которое выгодно Китаю, но прямо противоречит национальным интересам России.

Так Китай стал субъектом, непосредственно заинтересованным в том, чтобы власть в России и дальше оставалась в руках группы физических лиц, так великодушно уступивших ему ресурсы Сибири и Дальнего Востока.

Как россияне реагировали на сближение с Китаем

Группа физических лиц публично хвасталась в 2011 году, как она сядет рядом на скамейке и решит между собой, как им править еще 24 года. Но 24 года их даже китайцы не будут терпеть! На такой срок в тандеме просто территорий и людей не хватит слива. Такая односторонняя "геополитическая ориентация" не устраивает россиян, имеющих разные политические взгляды.

Вот, например, мнение одного из идеологов несистемной оппозиции Гарри Каспарова: "Ориентация России на Восток, на мой взгляд, неизбежно приведет страну к потере геополитической субъектности. Ее самостоятельная роль сойдет на "нет", и, скорее всего, она превратится в сырьевой придаток Китая. КНР – очень сильный игрок, постоянно ведущий экономическую экспансию. Неуклонно расширяя пределы своего влияния, он уже фактически установил свою гегемонию почти на всем азиатском пространстве. Возможно, некоторые националисты, веря в божественное предназначение России, скажут: "А нам никто не нужен – сами справимся".

Считаю, что в результате обсуждения все эти утопические теории будут отвергнуты. Я не сомневаюсь, что, наконец, и националисты, и левые выберут вектор европейской интеграции".

Показательно и высказывание Дмитрия Рогозина: "Нам просто нужно включить мозги и притупить память, чтобы понять, что только вместе США, Европейский союз и Россия способны спасти северную цивилизацию от политического разложения и цивилизационной гибели под давлением "новых южных культур", если так можно выразиться. В сегодняшнем жестоком" и хрупком мире действительно существуют влиятельные силы, которые подвергают сомнению наше право на жизнь. И для них мы – русские, американцы, европейцы – все на одно лицо".

Свой взгляд на будущее российско-китайских отношений был и у китаистов. Очень характерна для их образа мышления позиция одного из ведущих российских специалистов в отношении Китая Андрея Девятова. Тогдашнее состояние российско-китайских отношений и перспективы их развития он оценивал очень трезво:

"Китайцы решали задачу своего величия последовательно. Для них главным было возвращение Тайваня в лоно родины. И эту задачу они решили. Американцы вынужденно покинули этот фронт, китайцы битву за Тайвань выиграли. Де-факто Тайвань вернулся. Де-юре это займет еще какое-то время, но к 2019 году это произойдет.

"Нерчинский договор проводит границу по Становому хребту. В сознании китайцев все, что к югу от него: БАМ, Удокан, Чара и их природные богатства – находятся в стратегических пределах китайских интересов. Стратегия Китая предполагает, что эти ресурсы следует считать надежным ресурсом китайской фабрики XXI века, но во избежание положения, при котором сегодня Россия хочет поставлять, а завтра не захочет.

В период глобализации географические границы стают практически ничем, но возникает такое понятие, как стратегические границы. Стратегия – это захват будущего. У Китая она есть. У него вершиной военного искусства есть решение стратегических задач без применения военной силы. Поэтому китайская стратегия – это удаление противника в объятия дружбы, без применения силы в мирное время".

"Военно-техническое сотрудничество с Россией сворачивается. Они уже получили то, что хотели: космическую программу, пилотируемый корабль за 80 миллионов, который стоит минимум 80 миллиардов долларов. После этого они запустили еще несколько космонавтов, китайцы уже собрались на Луну. Все это – советские технологии, которые отдали за копейки".

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"У китайцев есть патриотическая и сплоченная невидимая мафия, которая работает только среди своих. Она называется "триада". Эта мафия является силовым прикрытием китайского проникновения. В России она тоже работает. Управляют этой мафией компетентные органы власти – так было всегда".

"Женятся на россиянах. Посмотрите на Дальний Восток. Там это уже происходит. Китаец не пьет, не курит, работает, любит семью, несет деньги домой. А дети получаются китайцами – так было в Сингапуре, Малайзии. Ассимиляция – исконная китайская дорога к решению проблем".

Старшая сестра или младшая роль: кем Россия могла стать для Китая

Так как же в России выстраивать свои отношения с этим масштабным явлением? Китаисты не только в России, но и во всем мире – особая каста. Их мышление несет на себе отражение огромной мягкой силы изучаемого ими объекта. Как генералам нельзя доверять войну, так и китаистам нельзя доверять отношения с Китаем.

Рецепт Девятова хитроумный, как чаньская притча: "России нужно от отношений государственного добрососедства подняться на уровень клятвенного союза родственных цивилизаций. Союз наших родственных цивилизаций дает нам шанс быть не окраиной, в которую переносятся стратегические интересы Китая, а стать равными".

Понимая, видимо, что термин "равные" звучит не очень убедительно в контексте клятвенного союза наших с Китаем "родственных цивилизаций", автор разъясняет широкому читателю свое понимание "родства" и "равенства" на языке доступных метафор, апеллирующих к глубинным смыслам давнекитайской философии и мифологии: "Теперь Россия в глазах Китая потеряла статус, стала прислугой. Но если Россия постарается, она может стать старшей сестрой, а это хороший статус. В китайском мире мать – это земля, отец – небо. Все решают мужчины и братья, но старшая сестра олицетворяет мудрость. Даже если она пьяная и опустилась, о ней нужно заботиться, ее огород надо вспахать, ее нельзя бросить. У нее есть интуиция и мудрость – и Россия может эту мудрость показать".

Ну, что касается предъявления мудрости, то, судя по поведению российской власти, позиция "мудрого смирения" перед неизбежностью китайской экспансии уже принята ими как стратегическая. Путинская клептократия делает все возможное, чтобы максимально приблизить день обретения Россией хорошего статуса, тактично рекомендованного ей полковником советской военной разведки, заместителем директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия.

Особенно вдохновляет членов кооператива "Озеро" то, что, получив от китайцев все деньги по заключенным кабальным соглашениям, они смогут пойти на вечно проклинающий Запад. Заботиться и пахать огород на этой территории, которую нельзя покинуть, будут теперь, как обещает нам знаток дальневосточной культуры Девятов, китайские товарищи.

А как они при этом будут использовать "родственную цивилизацию" – как глупого младшего брата или встающую с колен "мудрую" старшую сестру – это уже вопрос исключительно вкусовых предпочтений.