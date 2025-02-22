Тянут прямо из госпиталей и бросают в бой на костылях, – CCN о нехватке живой силы в России

Россияне сталкиваются с нехваткой живой силы и отправляют на фронт раненых военных на костылях. Соответствующие случаи наблюдают украинские операторы БпЛА, от которых такие оккупанты еще и пытаются убегать.

Неоднократно в их поле зрения попадали мужчины с явными ранениями ног, а на некоторых все еще были бинты. Украинские разведчики говорят, что подобную тенденцию наблюдают последние полгода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Оккупантов буквально тянут из госпиталей на фронт

Присутствие раненых солдат на передовой является признаком того, что так Россия решает свои растущие проблемы с живой силой без широкой всеобщей мобилизации.

Оккупантов на костылях ВСУ замечали, в частности, под Покровском. Один из таких костылями медленно помогал себе продвигаться к укрытию, чтобы спрятаться от украинского дрона. Однако, спрятаться таки не успел.

Также есть и кадры принудительной передислокации раненых на передовую. Одного такого солдата без пальца на руке и с травмой ноги буквально тащили из военного госпиталя в Ейске в авто, чтобы доставить его обратно на фронт.

Какого б*я ты со мной делаешь, почему? Меня вчера прооперировали. Я обращаюсь ко всем жителям России и хочу показать всем, что происходит с одним достойным воином в вооруженных силах России,

– кричал раненый оккупант.

Он жаловался, что его ждет мучительная 8-часовая поездка по плохим дорогам в оккупированный Луганск.

На других кадрах еще один россиянин жаловался, что "пять раз воевал, два тяжелых ранения и тяжелая черепно-мозговая травма". Он добавил, что больница признала его годным только к "безоружной" службе, но теперь на него нацепили оружие и без проблем повезли на передовую.

Тем временем рядом другие солдаты дергали раненых и вели их получать оружие и, похоже, отправляли в Макеевку.

Россиян бросают на фронт повторно, чтобы не выплачивать помощь

Был также случай, когда оккупант с ранением вообще сбежал из России, потому что услышал о судьбе других травмированных.

Я месяц лежал в больнице. Они никому не вытаскивают осколки. Они просто наносят какую-то мазь и все. Когда рана немного заживет, выписывают,

– говорил он.

А также добавил, что хотя и раненым должны давать месячный отпуск, но этого не происходит. Их возвращают на фронт, чтобы не выплачивать пособие.

"Если человек пропал без вести, семья не получает денег. Для доказательства нужно тело, а если его нет, то все, извините, до свидания", – добавил россиянин.

А у мертвых оккупантов часто находят медицинские заключения – в одном из таких было даже указано о значительных ранениях головы.