Россия становится главой Совбеза ООН: главные риски и реакция Белого дома

Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит к другому государству-члену. С 1 апреля на очереди Россия. Конечно, это уже вызвало протесты украинских дипломатов и правозащитников.

В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. 1 апреля обязанности снова перейдут к представителю России Василию Небензе, сообщает 24 Канал.

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27 марта Небензя сообщил, что ждет главу МИД России Сергея Лаврова, который примет участие в ряде заседаний Совбеза ООН.

Какие риски для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия будет злоупотреблять будущим председательством в Совбезе ООН. Государство-агрессор будет продвигать манипулятивные нарративы о войне против Украины и для принятия неправомерных решений.

Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности,

– отметил Кулеба.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что председательство России – очередное изнасилование международного права. Москва ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью. Такая страна не может возглавлять главный орган безопасности в мире.

Председательствующий не имеет много полномочий

Руководитель Секретариата Совбеза ООН в 2009–2016 годах Александр Мацука отметил, что председательствующий в Совбезе на самом деле очень ограничен в действиях, отмечает BBC. Поэтому максимум, что можно ожидать от Небензи – это "проявления хамства".

Если россияне будут нарушать процедуру, захотят внести какой-то пункт, что-то провокационное на повестку дня Совбеза ООН, "другие члены просто проголосуют против этого, и все закончится".

Реакция США

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что России не место в Совете Безопасности ООН. Она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.

Несмотря на это, Россия является постоянным членом Совбеза, поэтому, по словам спикера, нет реальных международных правовых путей изменить это.

Чтобы исключить Россию из Совбеза ООН, ее нужно изгнать из самой организации. Уже есть страны, которые соглашаются с тем, что Россия незаконно занимает место Советского Союза. Однако помешать может нежелание многих государств делать резкие шаги в отношении Москвы.