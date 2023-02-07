Какие две страны смогут "доить" Россию и ставить ей свои условия

Вчера был первый рабочий день, когда начали действовать очередные санкции против российского нефтекомплекса. С 5 февраля ввели "потолок" цен на нефтепродукты. Он составляет 45 долларов за баррель для темных (мазут, гудрон, битум) и 100 долларов для светлых (бензин, газ, дизель) нефтепродуктов.

В России упадет добыча нефти

Российские нефтеперерабатывающие заводы готовятся к сокращению производства на 15%. Вслед за этим может и должна упасть добыча нефти в 2023 году – если нечего производить, то зачем добывать?

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По разным оценкам в этом году добыча уменьшится на 10%. В целом переработка нефти в России будет уменьшаться постоянно. К 2030 году, как прогнозируют сами россияне, она может сократиться на 25%.

Ощутимо ли сокращение поставок нефтепродуктов для России? Однозначно. Эта статья доходов раньше приносила примерно столько же средств, как и добыча нефти: 70 миллиардов долларов – переработка, 111 миллиардов – добыча.

Теперь будет меньше – санкции и "потолки" введены и на то, и на другое. По данным главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, только в январе доходы России от экспорта нефти и газа снизились примерно на 8 миллиардов долларов.

Индия и Китай начнут зарабатывать на России

Держится Россия по большему счету благодаря Китаю. Именно она приобретает сырую нефть, но с нефтепродуктами так не будет. Поскольку и Китай, и Индия сами являются крупными производителями. Так что России еще раз укажут на ее место – она интересна как страна, дающая сырье, но не как производитель продукции. Ее Россия может оставить для внутреннего пользования, а он будет уменьшаться, поскольку уровень жизни в России ухудшается.

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Отсюда возникнут и очередные политические перемены – Китай и Индия будут "доить" Россию, скупая подешевке ее ресурсы, да еще и выдвигая требования, мол: "Будете рыпаться не так, как нам надо – "отключим газ", потому что кому еще кроме как нам вы нужны?".

Более того, эти страны будут зарабатывать на России, а не только обеспечивать себя. Уже сейчас Индия покупает у России нефть со скидкой и перепродает ее западным странам.

Как Кремль теряет свое влияние в мире

Так что Россия теряет свою субъектность. Она может сколько угодно надувать щеки предлагая какой-нибудь особый путь развития или особую систему ценностей, но ничего этого нет. Вся эта идеологическая надстройка за ресурсные деньги временна и может существовать в пределах и условиях накопленного потенциала, который в нынешних условиях сокращается.

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Или как любят говорить в России: "демонстрирует тенденцию негативного роста". И речь не только о финансовом, но и интеллектуальном потенциале. Те, кто уехал, оставили немощных духом жить в переходных от авторитаризма к диктатуре условиях. Теперь эти массы еще больше утверждаются как простая рабская сила, которая в лучшем случае может освоить ворованные технологии, но никак не производить что-либо свое. Вот так и выглядит "застой".