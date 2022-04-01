Россия ставит эксперименты над Беларусью

После 2020 года Лукашенко начал массово сажать всех участвовавших в этих протестах. Начали жестко сажать людей в тюрьмы, за какой-то репост могли дать четыре года тюрьмы.

Таким образом они зашугали людей. Они сажали на 15 суток, а затем давали возможность выехать из страны. Из Беларуси выехало около 300 тысяч людей.

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Северная Корея в Беларуси

Пассионариев в любом обществе – 4 – 5%, то фактически у нас есть зачистка всего пассионарного поля Беларуси. Лукашенко для Путина совершил полную зачистку.

В Беларуси говорили о том, чтобы взять на вооружение алгоритмы Северной Кореи. Я был очень удивлен, мне казалось, что в 21 веке в центре Европы строить Северную Корею – не просто дикость, а нечто невыполнимое.

Лукашенко осуществил зачистку Беларуси для Путина / Фото Getty Images

Однако этих пассионариев выдавили из страны, и я задумался, что на самом деле они строят эту Северную Корею с династией Лукашенко, у него целый выводок этих сынков.

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Российские эксперименты

Россия на нас проводит свои социальные опыты. Они что-то вводят, если это происходит в Беларуси – они вводят это в России. Я хотел бы предостеречь российских ура-патриотов, которые радуются, что в Беларуси будет Северная Корея.

Если она будет в Беларуси, она и у вас будет. И я бы не хотел, чтобы ни я, ни мои дети жили в таком обществе.

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