Россия накапливает самолеты и вертолеты на границе с Украиной и готовится бросить их в бой, – FT

Россия накапливает самолеты у границы с Украиной. Об этом сообщает западная разведка.

В материале Financial Times сообщают, что это может свидетельствовать о том, что Россия готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.

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Западная разведка объяснила планы врага

Отмечают, что это побудило союзников Украины сделать приоритетом скорую доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев, чтобы отреагировать на изменение подхода российских войск.

Разведданные показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной. Во вторник, 14 февраля, на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России.

Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности,

– сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Он отметил, что российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят наступление в воздушное сражение.

Действительно ли Россия готовится к новому наступлению