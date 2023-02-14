Россия накапливает самолеты и вертолеты на границе с Украиной и готовится бросить их в бой, – FT
Источник:Financial Times
Россия накапливает самолеты у границы с Украиной. Об этом сообщает западная разведка.
В материале Financial Times сообщают, что это может свидетельствовать о том, что Россия готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.
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Западная разведка объяснила планы врага
Отмечают, что это побудило союзников Украины сделать приоритетом скорую доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев, чтобы отреагировать на изменение подхода российских войск.
Разведданные показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной. Во вторник, 14 февраля, на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России.
Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности,
– сказал высокопоставленный чиновник администрации США.
Он отметил, что российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят наступление в воздушное сражение.
Действительно ли Россия готовится к новому наступлению
- Советника главы Офиса Президента Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что масштабное наступление россиян уже началось. Он подчеркнул, что основные и активные боевые действия происходят в Луганской и Донецкой областях. И они достаточно масштабны.
- Он также отметил, что кремлевский диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут.
- Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы в Украине предстоят "чрезвычайные события" до 24 февраля. Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга 13 февраля опроверг это.
- Он подчеркнул, что это еще один пример информационно-пропагандистской операции, чтобы влиять на массы и сознание украинцев.
- "Ничего чрезвычайного, по сравнению с тем, что происходит за последний год, нет. Война длится уже год, она будет продолжаться и в ближайшие дни. Поэтому сплачиваться вокруг ВСУ и давать отпор агрессору на всех фронтах", – сказал он.