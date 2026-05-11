Тянут отовсюду, – эксперт объяснил, зачем Россия формирует новое кольцо ПВО вокруг Москвы

Россия наращивает ПВО вокруг Москвы, стягивая системы из других регионов и оставляя их фактически беззащитными. Такая практика существовала и в советские времена, однако сейчас украинские дроны и ракеты регулярно испытывают ее на прочность.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что россияне понимают, что закрыть небо над всей страной невозможно, поэтому делают выбор в пользу Москвы.

Смотрите также: Парад Путина 9 мая показал, что Украина переламывает ход войны, – WSJ

Способна ли Россия защитить небо над всей страной?

Вокруг столицы РФ с 2023 года разместили более сотни систем ПВО, и их количество продолжает расти. Именно Москва исторически была единственным реально защищенным городом еще с советских времен, и сейчас на базе старого "кольца" пытаются создать современную систему ПВО.

Однако московское кольцо пробивается – и это подтверждают не только страх Путина перед ударами во время парада, но и пожары на предприятиях ВПК. То самое "среднее машиностроение" – советский эвфемизм для ракетной промышленности – горит именно потому, что украинские дроны туда долетают,

– сказал Лакийчук.

К тому же темпы украинских ударов растут, и давление на Москву будет только усиливаться. Именно поэтому Путин так нервничал из-за парада. По мнению эксперта, российские генералы уже понимают, что закрыть небо над всей страной невозможно, поэтому делают выбор: локально защищать важнейшие точки – Валдай, Геленджик, Москву.

Поэтому в России последовательно снимали ПВО сначала с Дальнего Востока – Сахалина, Камчатки, Приморья, потом с Сибири, теперь очередь дошла Северного Кавказа, по которому уже прилетало.

"Каждое такое решение – сознательный выбор оставить регионы беззащитными ради столицы, и Путин этот выбор сделал", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что после ударов украинских сил российский флот в Черном море потерял около трети своего боевого потенциала и фактически не способен полноценно выполнять задачи. Он также отметил, что Украина имеет шансы получить преимущество над россиянами в воздухе, однако для этого необходимо значительное количество истребителей F-16.

Что еще известно об украинских ударах по России?