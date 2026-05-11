Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что россияне понимают, что закрыть небо над всей страной невозможно, поэтому делают выбор в пользу Москвы.

Способна ли Россия защитить небо над всей страной?

Вокруг столицы РФ с 2023 года разместили более сотни систем ПВО, и их количество продолжает расти. Именно Москва исторически была единственным реально защищенным городом еще с советских времен, и сейчас на базе старого "кольца" пытаются создать современную систему ПВО.

Однако московское кольцо пробивается – и это подтверждают не только страх Путина перед ударами во время парада, но и пожары на предприятиях ВПК. То самое "среднее машиностроение" – советский эвфемизм для ракетной промышленности – горит именно потому, что украинские дроны туда долетают,

– сказал Лакийчук.

К тому же темпы украинских ударов растут, и давление на Москву будет только усиливаться. Именно поэтому Путин так нервничал из-за парада. По мнению эксперта, российские генералы уже понимают, что закрыть небо над всей страной невозможно, поэтому делают выбор: локально защищать важнейшие точки – Валдай, Геленджик, Москву.

Поэтому в России последовательно снимали ПВО сначала с Дальнего Востока – Сахалина, Камчатки, Приморья, потом с Сибири, теперь очередь дошла Северного Кавказа, по которому уже прилетало.

"Каждое такое решение – сознательный выбор оставить регионы беззащитными ради столицы, и Путин этот выбор сделал", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что после ударов украинских сил российский флот в Черном море потерял около трети своего боевого потенциала и фактически не способен полноценно выполнять задачи. Он также отметил, что Украина имеет шансы получить преимущество над россиянами в воздухе, однако для этого необходимо значительное количество истребителей F-16.

