Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що росіяни розуміють, що закрити небо над усією країною неможливо, тому роблять вибір на користь Москви.

Дивіться також: Парад Путіна 9 травня показав, що Україна переламує хід війни, – WSJ

Чи здатна Росія захистити небо над всією країною?

Навколо столиці РФ з 2023 року розмістили понад сотню систем ППО, і їх кількість продовжує зростати. Саме Москва історично була єдиним реально захищеним містом ще з радянських часів, і зараз на базі старого "кільця" намагаються створити сучасну систему ППО.

Проте московське кільце пробивається – і це підтверджують не лише страх Путіна перед ударами під час параду, а й пожежі на підприємствах ВПК. Те саме "середнє машинобудування" – радянський евфемізм для ракетної промисловості – горить саме тому, що українські дрони туди долітають,

– сказав Лакійчук.

До того ж темпи українських ударів зростають, і тиск на Москву лише посилюватиметься. Саме тому Путін так нервував через парад. На думку експерта, російські генерали вже розуміють, що закрити небо над усією країною неможливо, тому роблять вибір: локально захищати найважливіші точки – Валдай, Геленджик, Москву.

Тому в Росії послідовно знімали ППО спочатку з Далекого Сходу – Сахаліну, Камчатки, Примор'я, потім з Сибіру, тепер черга дійшла Північного Кавказу, по якому вже прилітало.

"Кожне таке рішення – свідомий вибір залишити регіони беззахисними заради столиці, і Путін цей вибір зробив", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман наголосив, що після ударів українських сил російський флот у Чорному морі втратив близько третини свого бойового потенціалу й фактично не здатний повноцінно виконувати завдання. Він також зазначив, що Україна має шанси здобути перевагу над росіянами в повітрі, однак для цього необхідна значна кількість винищувачів F-16.

Що ще відомо про українські удари по Росії?