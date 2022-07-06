Россияне массово гонят технику на Донетчину, теперь это цель врага номер 1, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Сергей Гайдай рассказал, что Россия массово перегоняет на Донетчину свою технику. Также людей на временно оккупированных землях оккупанты повально терроризируют.
Соответствующее заявление сделал Сергей Гайдай. Об этом он рассказал 5 июля – на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Гайдай объяснил, какая ситуация на Донбассе
Сергей Гайдай рассказал, что цель россиян, после Луганщины, номер один – это Донетчина.
На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для перекидывания еще большего количества техники,
– объяснил Гайдай.
Добавил также, что техника устарела, но ее много. То есть Кремль достал расконсервированную технику. Речь даже не о танках Т-64, а о более старой модели – Т-62.
Кроме того, у врага:
- большие потери, они даже выводят батальонные тактические группы, чтобы восстановить состав;
- много раненых, которых они не довозят в больницы, ведь последние, вместе с моргами, переполнены.
Более того, украинские защитники плодотворно уничтожают вражеские склады боеприпасов в глубоком тылу, и это замедляет действия противника на поле боя.
Россия стягивает технику на Донбасс
Сергей Гайдай объяснил, что враги стягивают много техники на Донбасс и ею обстреливают фактически все на своем пути. Более того, глава Луганской ОВА объяснил, что:
- оккупанты стягивают технику на Донетчину;
- речь идет о большом количестве техники;
- буквально вчера, 4 июля, выехало 54 трала с тяжелой техникой. Это за тот период, за который власти области знают.
По Лисичанску, когда россияне проводили наступательные действия, направили две батальонные тактические группы только тяжелой техники, а личного состава – ориентировочно 20. Поэтому резервы у них еще есть. Они их подтягивают,
– объяснил Гайдай.
Также добавил, что после Луганщины следующая цель российских оккупантов – Донецкая область.
В Лисичанске оккупанты уничтожают все украинское
Глава Луганской ОВА пояснил, что в настоящее время в Лисичанске находятся ориентировочно 10 – 15 тысяч человек.
Сергей Гайдай добавил, что там вроде бы снова 1939 год – на оккупированных территориях россияне терроризируют местное население:
- ищут проукраинских активистов;
- даже квартиры, где жили семьи военнослужащих – выламывают, вытаскивают одежду и уничтожают ее;
- а также уничтожают все украинское – все книги и библиотеки.
Кратко о ситуации на Донбассе
- 5 июля Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ отразили штурм противника в Белогоровке. Также глава ОВА рассказал, что у врага цель – захватить Луганскую область полностью, выйдя на ее административные границы.
- В этот же день в Генштабе ВСУ объяснили, что российские захватчики штурмовали Долину в Донецкой области, однако украинские защитники отбросили врага.
- Следует упомянуть, что источники в ОВА сообщали – наши военные все еще обороняют незначительную часть Луганской области, чтобы основные силы ВСУ имели время и возможность строить защитные редуты.
- Кроме того, ориентировочно 45% территории Донецкой области находятся под контролем Украины.
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