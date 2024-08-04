Враг стянул дополнительные силы росгвардии на Восток Украины: причина уже известна

Российские захватчики стянули дополнительные силы на Восток Украины. В Центре национального сопротивления рассекретили планы врага.

Агрессор стянул дополнительные силы росгвардии, чтобы искать дезертиров. Также возросло количество блокпостов на оккупированных территориях Востока.

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Оккупанты стянули на Восток росгвардию, чтобы искать дезертиров

Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения оккупанты также увеличили количество блокпостов.

Во временно оккупированный Восток Украины прибыли дополнительные силы росгвардии, которые выполняют роль заградотрядов. Их задача – это выявление дезертиров российской армии,

– сообщили в Центре национального сопротивления.

Также добавили, что в Донецке, Горловке и других захваченных оккупантами населенных пунктах нашего государства увеличилось количество патрулей.

Причиной дезертирства являются введенные российскими генералами активные мясные штурмы из-за дефицита техники на поле боя,

– подчеркнул Сопротивление.