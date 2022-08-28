Повод для паники или истерика оккупантов: что значит новость о сотнях самолетов рф на границе

Не понимаю паники, которую некоторые разводят относительно заявления спикера командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрия Игната о том, что у границ Украины сконцентрировано более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов, из которых более 150 – ударные.

Паника преждевременная

И вот пошли версии, что это – подготовка к массовому налету, масштабным бомбардировкам и так далее. Версии на то и версии, что от фактов они далеки.

Интересное Украина теряет "мозги" из-за войны: как вернуть миллионы специалистов домой

В первую очередь Юрий Игнат просто констатировал то, что есть у границ с Украиной фактически 6-й месяц плюс минус энное количество машин. То есть на самом деле ничего нового.

Более того, это не однотипная авиация, и следует понимать, что она отличается по функциональному назначению и среди нее немало небоевой, транспортной.

Далее по поводу угроз. Массовый ракетный налет? На 24 августа российская авиация совершила 200 вылетов у границ с Украиной и в воздушном пространстве Беларуси и временно оккупированных территорий Украины, где не действует ПВО ВСУ. Это было самое большое количество вылетов с февраля и марта. А результат? Массовый ракетный обстрел? Нет.

Советуем путин признал реальные потери российских оккупантов в войне с Украиной

Бич оккупантов– санкции и украинская ПВО

Даже если в пределах каждого вылета или каждого второго выпустили хотя бы одну ракету Х-59 или Х-31, то это был бы масштабный обстрел в День Независимости. Но этого не было. А почему? А потому, что у них боекомплект этих ракет дефицитен! Даже производимые россией Х-59 дефицитные, потому что технические и технологические процессы у них не позволяют выпускать эти ракеты в соответствии с потребностями.

Массовое бомбометание? А вот здесь совсем другое дело. Ведь на складах и центрах хранения у россиян множество бомб – это правда. Но бомбометание предполагает мероприятие самолета на объект бомбометания, а это означает мероприятие в зону действия ПВО Украины. Да, того же ПВО, которое еще 27 февраля было "уничтожено"... Ага.

То есть ракет для массового удара – нет, а бомбы есть, но это чревато массовым падением их авиации. Представляете, как они по этому поводу истерят?

А потому, дорогие друзья, это у них паника сейчас, а мы должны смотреть на эти сотни банок довольно критично.

Актуальное – россия продолжает перекидывать авиацию к границам Украины: смотрите видео