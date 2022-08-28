Паніка передчасна

І ось пішли версії, що це – підготовка до масового нальоту, масштабних бомбардувань і так далі. Версії на те й версії, що від фактів вони далекі.

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Насамперед Юрій Ігнат просто констатував те, що є біля кордонів з Україною фактично 6-й місяць, плюс мінус енна кількість машин. Тобто насправді нічого нового.

Більше того, це не однотипна авіація, і слід розуміти, що вона відрізняється за функціональним призначенням і серед неї чимало небойової, транспортної.

Далі щодо загроз. Масовий ракетний наліт? На 24 серпня російська авіація здійснила 200 вильотів біля кордонів з Україною та в повітряному просторі білорусі та тимчасово окупованих територій України, де не діє ППО ЗСУ. Це була найбільша кількість вильотів із лютого та березня. А результат? Масовий ракетний обстріл? Ні.

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Навіть якщо в межах кожного вильоту, або кожного другого, випустили хоча б одну ракету Х-59 або Х-31, то це був би масштабний обстріл на День Незалежності. Але цього не було. А чому? А тому, що у них боєкомплект цих ракет дефіцитний! Навіть Х-59, що виробляються росією, дефіцитні, тому що технічні та технологічні процеси у них не дозволяють випускати ці ракети відповідно до потреб.

Масове бомбометання? А ось тут зовсім інша річ. Адже на складах та центрах зберігання у росіян величезна кількість бомб – це правда. Але бомбометання передбачає захід літака на об'єкт бомбометання, а це означає захід у зону дії ППО України. Так, того самого ППО, яке ще 27 лютого було "знищено"... Ага.

Тобто ракет для масового удару – немає, а бомби є, але це загрожує масовим падінням їхньої авіації. Уявляєте, як вони з цього приводу істерять?

А тому, любі друзі, це у них паніка зараз, а ми маємо дивитися на ці сотні бляшанок досить критично.

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