Россия стянула войска со всей страны, чтобы сдерживать контрнаступление, – британская разведка

Для того чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия взыскала военные формирования со всей страны. Это показывает, что война против Украины "сместила устоявшуюся национальную стратегию России".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре по состоянию на 6 июля.

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По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия России, обычно занимающаяся безопасностью в Кавказском регионе.

Россия опрокинула войска с границы с Китаем

В районе Великой Новоселки в Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование страна-агрессор использовала как противодействие Китаю.

Кроме того, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцирующихся на западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России,

– говорится в сообщении.

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