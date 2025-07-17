В России отменили военный пропагандистский форум на фоне украинских атак
- В России отменили военно-технический форум "Армия-2025" на фоне украинских атак дронов.
- Форум должен был состояться с 11 по 14 августа, но даты проведения убраны с официального сайта, возможно проведение в закрытом режиме.
На фоне атак украинских дронов в России в последние месяцы усилили меры безопасности. В частности, там отменили проведение военно-технического форума "Армия-2025", который с 2015 года проходил в парке "Патриот".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.
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Что известно о форуме "Армия"?
Российское издание сообщило, что в стране отменили проведение военно-технического форума "Армия-2025", который с 2015 года проходил в парке "Патриот". В то же время не указывается, почему Министерство обороны врага решило отказаться от проведения мероприятия.
Форум "Армия" – главное выставочное мероприятие Минобороны России, который проводится ежегодно с 2015 года в парке "Патриот" До прошлого года форум проходил в течение семи дней, однако в 2024 году программа была сокращена до трех дней,
– говорится в публикации.
Форум "Армия-2023": смотрите фото российских СМИ
Официальный сайт "Армия-2025" до сих пор работает, но с него убрали даты проведения форума. Мероприятие должно было состояться с 11 по 14 августа. В российских СМИ предполагают, что форум может пройти в закрытом режиме – без доступа для широкой публики.