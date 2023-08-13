Своими мыслями об этом инциденте с 24 Каналом поделился генерал украинской армии и глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он считает, что действия России нарушают международное право и страна-агрессор может быть привлечена к ответственности.
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Что известно об огне России в сторону гражданского судна
Утром 13 августа военный корабль оккупантов "Василий Быков" принудительно остановил судно "Сукра Окан", которое шло под флагом Палау в направлении украинского Измаила. Для того чтобы остановить сухогруз, Россия применила автоматическое оружие и угрозы экипажа уничтожением.
Этих действий достаточно для того, чтобы квалифицировать их как акт террора, несмотря на то, что после проведения "проверки" российские военные пропустили судно в Измаил.
"Если исходить из международного морского права, то все суда имеют право на свободное передвижение в нейтральных водах. Россия не имела права вмешиваться в маршрут судна, а тем более угрожать ему нанесением огневых ударов", – объяснил Маломуж.
Какой должна быть реакция на эту провокацию
Поскольку судно направлялось в порт Измаил, Украина имеет право обратиться в международный суд, международную организацию морского права и ООН по поводу нарушения Россией международного права. Непосредственным владельцем "Сукра Окан" является Греция, страна-член НАТО и Евросоюза.
"Соответственно применение оружия против греческого судна является нарушением прав Греции. Если и НАТО, и Евросоюз отреагируют на эту ситуацию, можно надеяться созыва Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения этого вопроса", – предположил генерал.
Николай Маломуж об обстреле греческого судна Россией: сморите видео
По мнению Маломужа, нужно не только осудить такие действия страны-агрессора, но и дать им соответствующую юридическую оценку. Кроме того, нужно поставить вопрос о предстоящих движениях грузовых судов в Черном море под международным контролем.
"Для того чтобы прекратить российский террор, хорошей практикой может стать сопровождение грузовых судов военными кораблями нейтральных стран или странами-членами НАТО", – уверен военный.
Россия угрожает судам в Черном море, что известно об этом
- Месяц назад Россия решила не продолжать свое участие в зерновой инициативе, пытаясь выторговать для себя ослабление санкций. В ответ на это Украина объявила, что будет выполнять свои обязательства, несмотря на выход России.
- После этого Россия пригрозила принудительным осмотром всех кораблей, направляющихся в украинские порты, и начала мощные обстрелы зерновой инфраструктуры Одесской области.
- В ответ на это Украина приступила к охоте на российские корабли морскими дронами, уничтожив десантный корабль "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG. Как оказалось, у России нет эффективных средств для противодействия новейшему украинскому оружию.