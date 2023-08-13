Цю ситуацію для 24 Каналу прокоментував генерал української армії та голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він вважає, що дії Росії порушують міжнародне право й країна-агресорка може бути притягнена до відповідальності.

Дивіться також: Росія примусово зупинила "попереджувальним вогнем" судно, яке рухалось в Ізмаїл

Що відомо про вогонь Росії вбік цивільного судна

Вранці 13 серпня військовий корабель окупантів "Васілій Биков" примусово зупинив судно "Сукра Окан", яке йшло під прапором Палау в напрямку українського Ізмаїлу. Для того, щоб зупинити суховантажне судно, Росія застосувала автоматичну зброю та погрози екіпажу знищенням.

Цих дій достатньо для того, щоб кваліфікувати їх як акт терору, незважаючи на те, що після проведення "перевірки" російські військові нібито пропустили судно в Ізмаїл.

"Якщо виходити з міжнародного морського права, то всі судна мають право на вільне пересування у нейтральних водах. Росія не мала права втручатися в маршрут судна, а тим більше – погрожувати йому нанесенням вогневих ударів", – пояснює Маломуж.

Якою має бути реакція на цю провокацію

Оскільки судно прямувало в порт Ізмаїл, Україна має право звернутися до міжнародного суду, міжнародну організацію морського права та ООН щодо порушення Росією міжнародного права. Безпосереднім власником "Сукра Окан" є Греція, країна-член НАТО та Євросоюзу.

"Відповідно, застосування зброї проти грецького судна є порушенням прав Греції. Якщо і НАТО, і Євросоюз відреагують на цю ситуацію, можна сподіватися скликання Генеральної асамблеї ООН для розгляду цього питання", – припустив генерал.

Микола Маломуж про обстріл грецького судна Росією: дивіться відео

На думку Маломужа, потрібно не лише засудити такі дії країни-агресорки, але й надати їм відповідну юридичну оцінку. Крім того, потрібно поставити питання щодо майбутніх рухів вантажних суден у Чорному морі під міжнародним контролем.

"Для того, щоб припинити російський терор, гарною практикою може стати супровід вантажних суден військовими кораблями нейтральних країн або країнами-членами НАТО", – впевнений військовий.

Росія погрожує суднам у Чорному морі, що відомо про це