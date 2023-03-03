Есть шанс осуществить, – политтехнолог сказал, чего добивается Россия в Молдове

У России есть шанс осуществить свои планы в Молдове. Для Кремля это государственный переворот в стране, как повторение сценария на Донбассе.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Также у Зеленского объяснили, чего Россия хочет добиться в Приднестровье.

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Россия хочет государственного переворота в Молдове

Шейтельман отметил, что в идеале Россия стремится к государственному перевороту в Молдове, и она на самом деле имеет шанс этого достичь. У Молдовы слабая государственная система, а в Приднестровье есть российская группировка, которой вполне хватит, чтобы противостоять молдавской армии.

Россияне также туда забросили разными способами огромное количество своих агентов уже именно в Кишинев. Не в Приднестровье, а именно в Кишинев, в центре Молдовы. Забросили просто как туристов. На проходивших там демонстрациях тамошние корреспонденты задавали вопросы и понимали, что участники не знают языка,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что схожим образом начиналась ситуация на Донбассе. Правда, России туда легче было свозить своих "гастролеров", потому что рядом все-таки границу с Россией и Ростова можно было вагонами присылать людей. В Молдову сухопутного коридора нет.

Шейтельман сказал, чего добивается Россия в Молдове: смотрите видео

Молдова может оказаться в изоляции

По словам политтехнолога, если России удастся реализовать этот сценарий, Молдова окажется в изоляции. Никто не будет иметь дел с правительством, которое установит Россия. Такой риск существует. Для Молдовы это катастрофа, потому что она очень зависима от европейского импорта.

"Они не смогут ничего доставлять ни туда, ни оттуда, и нападать на нас они оттуда не могут. В изоляции Молдова долго не продержится, потому что все будет отрезано. Поэтому для россиян это будет некая победа", - подчеркнул Шейтельман.

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