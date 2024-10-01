Запад понимает, но еще не готов: что должны были бы сделать партнеры для победы Украины

Западные лидеры иногда заявляют, что лучшим вариантом завершения войны в Украине является оставить оккупированные территории России. Наша власть понимает, что такие уступки не остановят имперские амбиции страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Запад, вероятно, понимает последствия уступок России. Однако пока неизвестно, готовы ли там принимать сложные решения, чтобы дать мощный отпор оккупантам.

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Отказ от России

Михаил Подоляк отметил, что партнерам Украины придется отказаться от того типа отношений с Россией, которые были до начала полномасштабного вторжения.

Надо вернуться к концепции международного права, ведь страна, которая, несомненно, нарушает уставные документы ООН, не может председательствовать в Совбезе,

– сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что членство такой страны должно быть сразу приостановлено. Россия неоднократно нарушала нормы и правила ООН. Такая решимость партнеров Украины повлияла бы на отношение к стране-агрессору в мире.

Многое не было сделано. Все правила ведения войны прописаны давно, но Запад добровольно, в пользу агрессора, отказывается выполнять их. Возникает вопрос, готовы ли там идти на сложные решения?

– высказался Подоляк.

Украина требует от партнеров одно – придерживаться основных пунктов международного права.

Компромиссы с Россией

По словам Михаила Подоляка, предложение заморозить конфликт, отдав России часть украинских территорий, является идеей "мягкой капитуляции".

"Если Россия после начала агрессии, отменив международное право, останется на территории, которая является оккупированной, то в Кремле не произойдет никаких изменений, а агрессор будет чувствовать себя победителем. Россия будет продолжать инвестировать в свои милитарные, пропагандистские программы и не откажется от плана показательно уничтожить Украину", – отметил советник главы ОП.

Несправедливо будет, если агрессор останется безнаказанным, а накажут страну, на которую напали. Он пояснил, что оставить территории под оккупацией недопустимо, ведь там будет продолжаться российский террор.

Позиция Украины

Подоляк добавил, что есть конструкция, на которой базируется позиция Украины. Говорится о международном праве.

Мы можем финализировать войну только при условии, если будем придерживаться положений международного права. Это означает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Россия должна быть наказана за сам факт агрессии и все преступления, которые были совершены,

– подчеркнул он.