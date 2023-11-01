Россия в погоне за недостижимым: почему ей не удается создать союз с Китаем

Дискуссии на тему перспектив российско-китайского сотрудничества не стихают среди представителей международного экспертного сообщества, а часть политических элит США видит ось Пекин-Москва как реальную стратегическую угрозу. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Риски создания союза между Россией и Китаем

Результаты недавнего визита великой российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Китай 17 – 18 октября в очередной раз подтвердили особенность двусторонних отношений между странами – прагматическое и ситуативное партнерство на основе первоочередности китайских интересов, где официальный Пекин не будет преступать "красные линии".

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Конечно, готовность Китая к покупке масштабных объемов энергоносителей российского происхождения, а также системное использование России как своего "прокси" в вопросе достижения собственных геополитических целей – все это создает проблемы и мешает осуществлению полноценной экономической изоляции российской экономики.

Однако нынешняя динамика взаимодействия между странами не позволяет говорить о реальных рисках создания действенного военного альянса или экономического блока. В первую очередь, из-за избирательности и сдержанности китайской стороны.

Причинами позиции КНР выступает много факторов – начиная от отсутствия доверия к России, заканчивая балансировкой внешнеполитических приоритетов и нежеланием терять европейский и американский рынки из-за российского фактора.

Кратко разберем приоритетные направления сотрудничества между странами и их перспективы

Энергетика: завышенные ожидания "Газпрома"

В "Газпроме" надеются, что китайские потребители смогут заменить полностью потерянный западноевропейский рынок и смело анонсируют рекордные трубопроводные поставки в объемах более 100 миллиардов кубометров. Однако объективные оценки подталкивают на мысль, что российская компания "торгует воздухом": амбициозные экономические и геополитические планы по переориентации газовых поставок на восток – кажутся популизмом.

Во-первых, так и нет контракта на поставку газа в Китай для реализации проекта "Сила Сибири – 2". Даже личное участие Путина не убедило Китай изменить свой пассивный подход к российской инициативе. Ни один конкретный прогресс достигнут не был и контракт не подписан.

Позиция КНР стабильна: "Вы можете строить все что угодно за свой счет, но мы будем покупать газ, по той цене, которую будем считать нужной". В Пекине ясно знают, что могут выступать с позиции силы, диктовать свои условия и требовать минимальную цену, зная в какой сложной ситуации оказался "Газпром".

Во-вторых, КНР не отказывается от своего подхода к диверсификации ресурсной базы. Например, в другой важной составляющей энергетического товарооборота – продаже нефти – Россия удерживает первое место среди экспортеров на китайский рынок и казалось бы полностью "заливает" его дешевым сырьем. Однако все объемы продаж составляют 20% всего китайского портфеля импорта. Указанная тенденция наглядно демонстрирует фундаментальный принцип. Россия больше зависит от продажи своей нефти, чем Китай от ее покупки.

Еще ярче это проявляется в деле газа. КНР сохраняет различные возможности получения сырья из стран Центральной Азии, Мьянмы, Ближнего Востока (сжиженный газ) и т.д. "Подседания на российскую энергетическую иглу" по примеру отдельных европейских стран до 2022 года – не входят в планы Поднебесной.

В нынешних обстоятельствах амбиции "Газпрома" полностью переориентировать трубопроводный газ с рынков Западной Европы на Китай кажутся неоправданными.

Если брать за основу статистику компании от довоенного периода без учета Турции и Восточной Европы, на западноевропейский рынок поступало 120 миллиардов кубометров в год.

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При лучшем сценарии к 2030 году "Газпром" сможет компенсировать лишь ориентировочно 50% от указанных потерь. Это если удастся расширить пропускную способность "Силы Сибири – 1" до 50 миллиардов кубометров и запустить на полную мощность дальневосточный маршрут в объемах 10 миллиардов кубометров.

Без реализации проекта "Сила Сибири – 2", стратегические планы России невозможно выполнить, а все публичные заявления на этот счет – откровенные спекуляции. В то же время, оснований полагать, что ситуация сдвинулась с места пока не нет. Возможно, России придется возводить инфраструктуру без контракта, что еще больше ослабит их и без того не самые лучшие переговорные позиции.

Банковско-финансовый сектор: в погоне за недостижимым

Несмотря на многочисленные спекуляции по созданию совместной российско-китайской платежной системы, эффективный обход системы SWIFT и "широкие инвестиционные перспективы" для кредиторов или инвесторов из КНР, реальное положение дел не оправдывает российские ожидания.

"Сбербанк" и "ВТБ Банк" в дальнейшем предпринимают активные попытки восстановить возможность для переводов физических лиц или предпринимателей в Китай. Однако на практике подобная процедура занимает много времени и предусматривает комиссию до 20% из-за сложного механизма с привлечением меньших банков-прокладок. В таких условиях говорить о динамичном развитии бизнеса между деловыми кругами обеих стран не приходится.

Китай не готов ставить себя под удар санкций, когда речь идет о работе с российским рынком. А банковско-финансовый сектор – яркая демонстрация того, как рациональный подход доминирует над политическими заявлениями.

Ключевой вектор китайских инвестиций в Россию – нефтяной сектор, химическая промышленность, лес и деревообработка, то есть все, что связано с получением дешевого и доступного сырья.

Например, основные активы крупного китайского бизнеса сосредоточены в проекте "Ямал СПГ" (до 30% акций), нефтехимической компании "Сибур" (до 10% акций), заводах для переработки и транспортировки древесины в Амурской области и Хабаровском крае.

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Торговая политика Китая в отношении России продолжает направляться на получение ресурсов, лежащего в основе увеличения товарооборота между странами и представляемого российской стороной как стратегический успех.

Китай не демонстрирует готовность переступать "красные линии" по вопросу поставки вооружения или прямого нарушения санкций. Безусловно, как и многие другие представители региона, китайские предприниматели продают на российский рынок товары, которые в дальнейшем могут иметь двойное назначение – микросхемы, дроны или оборудование к ним, а нелегальные схемы позволяют получать и подсанкционные товары европейского происхождения.

Однако и здесь Китай демонстрировал, что при необходимости может прибегнуть к жестким мерам для собственной перестраховки или политического влияния на Россию.

Китай использует Россию

Например, летом в Поднебесной инициировали ограничения на экспорт дронов – их продажа потребует специальной лицензии профильного министерства, а заказчик будет вынужден предоставить подтверждение, что продукция не будет использоваться в военных целях. Фактически, созданные бюрократические условия серьезно усложнили работу канала прямых поставок оборудования в Россию.

Подводя итог, стоит отметить, что Китай действительно системно использует Россию для достижения собственных экономических и геополитических целей. Часто такой подход создает проблемы для украинских интересов.

К примеру, значительные объемы импорта нефти и нефтепродуктов позволяют России адаптироваться к международным санкциям, а внешнеполитические приоритеты официального Пекина пока не позволяют Украине убедить Китай в объективности и справедливости украинской позиции по поводу сдерживания российской агрессии и окончания войны.

Тем не менее, будет преувеличение говорить о наличии стратегического союза между Китаем и Россией, что оставляет определенное "окно возможностей" для коррекции подходов китайской стороны. Для Украины и международных партнеров важно найти прагматические стимулы, побуждающие Китай к более жесткой линии политики на российском направлении. Учитывая, что, несмотря на политические противоречия, для Поднебесной важно экономическое сотрудничество и США, наряду с сохранением позиций на европейском рынке.