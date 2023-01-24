Россия стремится заручиться новым "минским" соглашением: Кулеба рассказал, чем это может закончиться

России не удалось добиться успеха в войне против Украины, поэтому Кремль пытается "перехитрить" международное сообщество и намекает на новое "минское" соглашение. Впрочем, на самом деле оккупанты хотят паузы, а не мира.

Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Также он подчеркнул, что любой гипотетический "Минск-3" может иметь лишь один результат – еще более кровавую войну, которая коснется не только Украины, но и затянет все евроатлантическое пространство и мир в целом.

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"Нам нужен справедливый и крепкий мир"

Глава МИД убежден, что повторение ошибок не даст лучших результатов. Ни один другой народ так не стремится к миру, как Украина. Однако нам нужен справедливый и крепкий мир, который сделает невозможным любую новую геноцидную войну против украинцев и других народов.

Поэтому именно поэтому Владимир Зеленский и предложил Формулу мира с 10 конкретными шагами по восстановлению ядерной, продовольственной и энергетической безопасности в интересах всего международного сообщества.

Если все международное сообщество займет жесткую, консолидированную позицию, то у России не будет другого выхода, как прекратить убийства украинцев и начать реальные предметные переговоры. Объединенная воля мира является ключевой для эффективной дипломатии и достижения устойчивого мира на многие десятилетия,

– подчеркнул Кулеба.

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"Важный каждый голос и каждая страна"

По мнению главы МИД, голоса Запада недостаточно для разрешения глобального кризиса безопасности, вызванного войной России, и гарантирования долгосрочного международного мира. Кулеба отметил, что мы достигли переломного момента, когда позиция государств Глобального Юга может помочь добиться этого результата.

Судьба дипломатического разрешения войны зависит от активизации и использования своего веса и влияния стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Важный каждый голос и каждая страна, потому что в уставе ООН нет "больших" и "малых" государств, влиятельных и невлиятельных, чемпионов и аутсайдеров", – отметил дипломат. Поэтому те, кто действительно искренне стремится к миру, должны приобщиться к консолидированным международным усилиям по внедрению украинской Формулы.

Украина уже разработала гибкий способ, позволяющий государствам взять на себя обязательства только по тем элементам формулы, которые они полностью разделяют. Кроме того, взять на себя лидерство в определенных конкретных сферах усилий по развитию мира, не обязуясь по отношению к другим.

Издержки Минского процесса не должны повторяться. Собственно, они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией.

– подчеркнул Кулеба.

В Кремле захотели переговоры с Украиной без посредников

Недавно представитель МИД России Алексей Полищук заявил, что Кремль хочет прямых переговоров с Киевом без посредников. В Москве цинично врут, что, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.