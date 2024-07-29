Россияне укрепляют фортификации в Мариуполе: к чему могут готовиться

Россияне активно возводят фортификационные сооружения вблизи Мариуполя: копают окопы, блиндажи и разветвленную систему ходов между ними. Они проходят недалеко от поселка Гранитное, которое сейчас является логистическим хабом противника.

Там расположен перекресток, который позволяет двигаться на Волноваху и границу Запорожской и Донецкой областей. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что укрепление фортификаций направлено на 2 вероятных сценария.

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Где расположены фортификации и из чего состоят

Поселок Гранитное, который расположен недалеко от Мариуполя, на сегодня является огромным военно-логистическим хабом врага. Именно через него идет переброска всего, что движется в сторону Угледара, Волновахи и Донецка.

Заезжает все из Ростовской области, далее следует в Новоазовск, затем через Гранитное, где пролегает важный автомобильный мост, выезжает на трассу Мариуполь – Волноваха и уже развозится на другие направления.

Именно в точке, где соединяется автодорога из Гранитного и трассой Мариуполь – Донецк в Волновахе, россияне и обустраивают фортификационные сооружения. Одновременно с этим они расширяют дорогу, строят разъезды и стоянки.

Фортификации состоят из окопов, блиндажей и разветвленной системы ходов между ними. Все то же, что и под Мариуполем, Бердянском и на других направлениях. Блиндажи уже укрывают древесиной. Единственное, что пока не видно – или заливают бетоном.

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К чему могут готовиться оккупанты

В общем, по словам советника мэра Мариуполя, это большая логистическая история. Она, как и обычно, будет связана с гражданской инфраструктурой. Враг строит отстойники, в которых могут ночевать фуры.

Почему там? Во-первых, поселок Гранитное. Во-вторых, это перекресток. Это и направление на Волноваху, оттуда на Угледар. Также если не выезжать на трассу, а двигаться прямо, можно попасть к линии фронта на границе Донецкой и Запорожской области,

– отметил Петр Андрющенко.

На этом участке россияне понемногу пробуют концентрировать резервы для 2 возможных сценариев: