Россия строит новую площадку для запуска "Шахедов" у границы Украины

Российские войска продолжают обустраивать инфраструктуру для запуска дронов-камикадзе в Орловской области. За объектом следят агенты "Атеш".

Что известно о новой инфраструктуре для запуска "Шахедов"?

По имеющейся информации, в городе Орел фиксируют активные работы на объекте, который, вероятно, используется для запусков беспилотников типа "Шахед". Ранее уже сообщалось о повышенной активности в этой зоне, а сейчас появились новые подтверждения.

В частности, там возводят капитальные бетонные сооружения, предназначенные для хранения и подготовки дронов к применению. В то же время на территории не прекращается движение техники и личного состава, а строительство продолжается без пауз, что может свидетельствовать о расширении или модернизации объекта.

За объектом ведется постоянное наблюдение, а собранные данные передаются украинским силам обороны для дальнейшего использования.

