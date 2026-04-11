Россия строит новую площадку для запуска "Шахедов" у границы Украины
- В городе Орел Россия строит объект для запуска дронов-камикадзе "Шахед".
- Наблюдение за объектом ведется агентами "Атеш", а данные передаются украинским силам обороны.
Что известно о новой инфраструктуре для запуска "Шахедов"?
По имеющейся информации, в городе Орел фиксируют активные работы на объекте, который, вероятно, используется для запусков беспилотников типа "Шахед". Ранее уже сообщалось о повышенной активности в этой зоне, а сейчас появились новые подтверждения.
В частности, там возводят капитальные бетонные сооружения, предназначенные для хранения и подготовки дронов к применению. В то же время на территории не прекращается движение техники и личного состава, а строительство продолжается без пауз, что может свидетельствовать о расширении или модернизации объекта.
За объектом ведется постоянное наблюдение, а собранные данные передаются украинским силам обороны для дальнейшего использования.
"Атэш" выискивала Су-30 на аэродроме Саки в Крыму
"Атэш" разведывали размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения.
Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов; информация передана Силам обороны Украины.