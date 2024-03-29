Серьезные риски: Андрющенко сказал, чем опасна новая российская железная дорога

Оккупанты строят железную дорогу, которая соединит Россию с временно оккупированным Мариуполем. Железная дорога существенно упростит поставки оружия для воплощения будущих планов врага. Украина ищет способы, как помешать строительству.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, рассказал 24 Каналу, что Россия очень приблизилась к завершению строительства железнодорожных путей. Он отметил, что россияне имеют значительные ресурсы, в частности достаточно техники и людей, которые работают круглосуточно. Есть вероятность, что до конца мая 2024 года железная дорога будет готова к эксплуатации.

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Россия восстанавливает старую украинскую железную дорогу

Андрющенко прояснил, что россияне не строят новую железную дорогу, а восстанавливают ту, которую разрушили в 2014 году во время оккупации Донецкой области. Она соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.

Они (Россия – 24 Канал) не всю железную дорогу строят, а достраивают отдельные участки. Непригодные для эксплуатации части они или заменяют, или перестраивают. В этом вопросе Россия действительно быстро движется не в ту сторону, в которую бы нам хотелось,

– отметил Андрющенко.

Какая выгода для врага

Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной предоставит врагу серьезные преимущества в военной логистике, что увеличит объем военных ресурсов на фронте для россиян.

Сейчас они вынуждены возить из Ростова-на-Дону боекомплекты, перезагружать их на военные грузовики, и везти в Мариуполь или Волноваху. Это примерно 300 километров,

– отметил Петр Андрющенко.

Он также сравнил время доставки необходимых вещей военного назначения. Отметив, что без железной дороги условные боекомплекты попадают к оккупантам за неделю, а если это изменится – нужны будут всего сутки.

При всех условиях, которые сегодня существуют – возникает серьезная проблема. Реальную железную дорогу Россия может получить уже в этом году,

– ударение Андрющенко.

Как навредить строительству железной дороги

Сейчас четко известно, где в Мариуполе размещены лагеря строителей и строительная техника.

Если сейчас сделать невозможным их работу – точно ударить по этим объектам, то в этом году мы не увидим этой железной дороги. Это большая безопасность для наших Сил обороны на линии фронта Донецкой области,

– отметил советник мэра Мариуполя.

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