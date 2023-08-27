Об этом 24 Каналу рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Он подчеркнул, что оккупанты не способны эффективно управлять украинскими городами и обеспечивать потребности их жителей.

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Оккупанты портят экологию Луганщины

На оккупированных территориях некому работать. Оккупационным властям не хватает средств, чтобы обеспечивать минимальные потребности местных жителей.

"Россияне не успевают вывозить мусор, который накапливают люди, а также строительный мусор. Что-то пытаются убирать только в центральных частях городов, а в окрестностях скапливаются большие свалки", – рассказал Власенко.

Из-за этих кучи мусора на оккупированных территориях существенно увеличилось количество крыс и клопов, с которыми оккупационные власти также не в состоянии справиться. Вдобавок к этому, в отдельных городах Луганщины есть проблема с доступом к воде: например, в Северодонецке в результате длительных боевых действий была разрушена канализационная система.

Роман Власенко об экологической катастрофе на оккупированных территориях: смотрите видео

Совокупность этих факторов оказывает негативное влияние на жизнь людей на оккупированных территориях. Поэтому увеличивается количество больных, а нормальную медицинскую помощь на оккупированной территории получить очень трудно.

"Также в этом месяце появилась информация, что Россия свозит мусор из своих городов на оккупированные территории Украины, в том числе и в Луганскую область, которая становится полигоном бытовых отходов для российских городов", – констатировал чиновник.

Следует знать! Как объясняет Алексей Данилов, в основном оккупанты не заинтересованы в восстановленные украинские города, а пытаются создать на временно оккупированных территорий буферную зону с "выжженной землей". Деньги же, которые Россия "для отвода глаз" выделяет на восстановление, ставленники агрессора и кремлевские чиновники разворовывают.

Что происходит на оккупированных территориях