Россия сыплет угрозами в случае размещения войск НАТО в Украине

В России заявляют, что обеспокоены возможным размещением в Украине военных подразделений НАТО. Мол, в таком случае Москва примет меры по защите своих интересов.

России это не нравится. Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Было заявление, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас очень беспокоит, это то, что нам не нравится,

– сказал спикер Путина.

Песков добавил, что в Кремле планируют принимать какие-то меры по защите собственных интересов, чтобы "подстраховаться".

Что этому предшествовало

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге". Политик добавил, что Вашингтон уже предупреждал российскую сторону о возможных последствиях в случае обострения кризиса с Украиной. Кроме того, пригрозили санкциями.

Перед этим украинская разведка предостерегла, что Россия может готовиться к нападению зимой. Также отмечалось, что агрессор может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо".

Министр обороны Алексей Резников отметил, что у границ с Украиной находится ориентировочно 94 тысяч российских военных. Однако он не исключает, что количество военных на границе может быть 175 тысяч.

Путин требует юридических гарантий о не расширении Альянса на Восток, то есть хочет не допустить членства Украины. Президент России дерзко заявил, что видит угрозу в учениях НАТО вблизи границ России. По его словам, Запад якобы "игнорирует законную российскую обеспокоенность в сфере безопасности".

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