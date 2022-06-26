Россия таки добилась одного "мирового признания" войной в Украине
26 июня 2022 , 15:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
У министра обороны Литвы спросили, чего ждать стране от России в свете последних событий. Анушаускас заявил, что ждать можно чего угодно, пока у России есть армия, а командуют ею недоумки.
Дурная слава дикой РоссииГлавнокомандующий Финляндии заявил, что его страна десятилетиями готовится к вероятному нападению России и вдруг что – готовы воевать даже без НАТО.
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Глава Мюнхенской конференции безопасности назвал Дмитрия Медведева клоуном.
Медведев заслуженно заработал себе в мире репутацию клоуна / Фото Getty Images
Будь они не недоумками и не клоунами, уже давно заметили бы, что война против Украины принесла им имидж недоумков и клоунов и ничего больше.
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