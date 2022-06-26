Россия таки добилась одного "мирового признания" войной в Украине

26 июня 2022 , 15:29
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Тетяна Даниленко

Источник:

фейсбук Татьяны Даниленко

У министра обороны Литвы спросили, чего ждать стране от России в свете последних событий. Анушаускас заявил, что ждать можно чего угодно, пока у России есть армия, а командуют ею недоумки.

Дурная слава дикой России

Главнокомандующий Финляндии заявил, что его страна десятилетиями готовится к вероятному нападению России и вдруг что – готовы воевать даже без НАТО.

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Глава Мюнхенской конференции безопасности назвал Дмитрия Медведева клоуном.


Медведев заслуженно заработал себе в мире репутацию клоуна / Фото Getty Images

Будь они не недоумками и не клоунами, уже давно заметили бы, что война против Украины принесла им имидж недоумков и клоунов и ничего больше.

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Автор: Тетяна Даниленко