Логистическое обеспечение Крыма сократилось на 75%: как это повлияет на планы россиян по наступлению

Удары по мостам через Северо-Крымский канал и массовое применение дронов с искусственным интеллектом привели к коллапсу логистики российской группировки на юге на 75%, а хаос во временно оккупированном Крыму создает благоприятные условия для возвращения региона под украинский контроль.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо над Украиной" Игорь Романенко пояснил 24 Каналу, что, несмотря на успехи в Крыму, ситуация на фронте остается напряженной.

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Насколько критичными для России стали потери в сфере логистики на юге?

Применение американских и украинских дронов с искусственным интеллектом на юге привело к снижению логистического обеспечения. Кроме того, удары средней дальности по объектам временно оккупированного Крыма вызывают топливный кризис.

Обратите внимание! Силы специальных операций ночью 18 июня уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал недалеко от Роздольного, что существенно осложнило логистику оккупантов в Крыму. Эта атака стала частью серии ударов по вражеской инфраструктуре, в частности, параллельно с поражением нефтебазы и другого стратегического объекта в Ростовской области.

Ситуация на отдельных направлениях, в частности Покровском и Константиновском, остается тяжелой, и необходимо искать дополнительные резервы и средства для помощи защитникам в остановке продвижения врага.

К сожалению, несмотря на успехи на других направлениях, Путин не отказывается от концепции захвата четырёх незаконно аннексированных областей и создания буферных зон. Остановить его могут только Силы обороны при помощи союзников. Единственный путь — развивать технологии,

– сказал Романенко.

Как Украина может остановить продвижение врага на фронте: смотрите в видео