"Полный провал": выступление Путина показало серьезную слабость диктатора

Путин впервые за долгое время появился на публике с требованиями перестройки архитектуры безопасности и возвращения НАТО к границам 1997 года, избежав комментариев по ситуации в Венесуэле и Иране.

Основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов объяснил 24 Каналу, что Путин намеренно завышает требования накануне переговоров, создавая пространство для торгов и возможность отказаться от позиций, которые уже потеряли для него значение.

Потерял ли Путин контроль над глобальной политикой?

Путин делегировал обсуждение негативных новостей подчиненным, чтобы самому озвучивать только оптимистичные заявления. Россия фактически потеряла влияние в Латинской Америке, несмотря на значительные инвестиции, соглашения в нефтяной сфере и поставки оружия режиму Николаса Мадуро.

Отправленное оружие оказалось напрасным – не сделано ни одного выстрела, полный провал. Также Путин окончательно теряет влияние на Ближнем Востоке. Когда американцы бомбили иранский ядерный объект, он промолчал и не предоставил никакой реальной помощи – только слова,

– отметил Савостьянов.

В разговоре с президентом Ирана Путин ограничился обещаниями дипломатического решения. Пример Сирии показателен, ведь даже при наличии российских военных подразделений Башару Асаду не оказали помощи во время наступления оппозиции на Дамаск.

"В выступлении Путин сосредоточился на Кубе, тщетно надеясь дестабилизировать США. Когда американцы захватывали теневые российские суда, Путин даже не решился вмешаться, хотя и прислал подводную лодку для сопровождения. Путин слабеет в глазах как международного сообщества, так и собственного окружения – элиты вокруг него. Поэтому ситуация развивается не в его пользу", – объяснил Савостьянов.

Являются ли новые ультиматумы Путина элементом большой переговорной игры?

Предложение Путина перестроить архитектуру европейской безопасности перекликается с меморандумом декабря 2021 года, который тогда считали абсолютно невыполнимыми.

Сейчас к этим требованиям относятся серьезнее, понимая, что Путин действительно этого хочет, однако в Европе все осознают, что такие условия неприемлемы.

"Принять их означало бы признать победу Путина – бывшего подполковника КГБ, который разрушил всю архитектуру европейской безопасности и теперь диктует свои условия. Вся эта ситуация направлена на разрыв трансатлантического единства. Достижимы ли цели Путина? Конечно, нет", – подчеркнул Савостьянов.

Путин понимает, что вскоре придется идти на компромиссы, поэтому намеренно завышает требования, чтобы потом иметь возможность от них отказываться, создавая иллюзию уступок. Он готовится "сдавать" позиции, которые на самом деле ему ненужны или неважны, формируя переговорную позицию с запасом для торга.

Например, вступление Украины в НАТО. Он уже понимает, что США и несколько других стран заявили о неготовности сейчас принимать Украину – вопрос фактически решен. Поэтому Путин будет выдвигать требования, которые кажутся миру важными, но для него они уже решены и не являются критическими. Не стоит воспринимать его выступление как сигнал к расширению войны,

– подчеркнул Савостьянов.

