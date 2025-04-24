Россия терроризировала Харьков: за ночь враг нанес 24 удара

Россия ночью 24 апреля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под вражеским террором был Харьков, где зафиксировали 24 удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Важно Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

Ночной террор Харькова

В ночь на 24 апреля Россия массированно атаковала Харьков. Взрывы в городе раздавались почти до утра.

Как сообщил Терехов, российская армия атаковала Харьков 24 раза.