Россия терроризирует Харьков: в городе прогремел взрыв, вспыхнул пожар

Российская армия нанесла удар по Харькову вечером 24 декабря. Враг испортил праздничный вечер горожан, вражеская цель попала в одном из районов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Что известно об обстреле Харькова 24 декабря?

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:18. Воздушные Силы предупредили, что на город движется скоростная цель. Позже противовоздушная оборона также сбивала российские дроны, которые как раз долетели до города.

По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате очередной атаки врага, попадание произошло в Шевченковском районе. На месте начался пожар. По меньшей мере один человек пострадал. Более подробную информацию сообщат позже.

По состоянию на 19:53 угроза с неба для Харькова продолжается. Жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Сегодня целый день враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые предоставляют горожанам тепло и поставляют горячую и холодную воду. Целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты. Цель понятна - разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту,

– отметил Терехов.

Городской голова добавил, что ответственные службы и энергетики в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру и восстановить поставки тепла, воды и электроэнергии.

К слову, вечером по Харькову также применили российский БпЛА типа "Молния". Он упал в Слободском районе. Местные власти отметили, что на месте атаки повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. Пострадавших нет.

Где еще атаковали россияне на Святой вечер?