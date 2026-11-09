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24 Канал Главные новости Россия терроризирует Киевскую область: в регионе – взрывы
9 ноября, 20:53
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Обновлено - 21:08, 9 ноября

Россия терроризирует Киевскую область: в регионе – взрывы

Татьяна Бабич

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными дронами. Под прицелом оказалась Киевская область.

В регионе прогремели взрывы. О ситуации сообщают в КОВА.

Что известно об атаке?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в Киевской области. 

Около 8 часов вечера для Белоцерковского, Бориспольского, Броварского и Обуховского районов объявили желтый уровень воздушной тревоги. 

Власти информировали, что в области работают силы ПВО. Учитывайте собственную безопасность и находитесь в укрытиях. 

Важно ни в коем случае не производить фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. 

Где еще фиксировались последствия обстрелов?

Ранее мы писали также о том, что вражеская атака беспилотника унесла жизни сотрудника Запорожской атомной электростанции. Это уже второй случай гибели работника ядерного объекта за последние несколько дней. Российские военные в очередной раз обстреляли Трипольскую ТЭС. 

Очередной удар нанес энергетическому объекту "чрезвычайно серьезные" повреждения. Для поражения станции оккупанты использовали баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники. 

После ударов противника фиксировались обесточивание и в Николаевской области.

Связанные темы:

Киевская область
ПВО Дроны Атака дронами-камикадзе