Россия терроризирует Киевскую область: в регионе – взрывы

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными дронами. Под прицелом оказалась Киевская область.

В регионе прогремели взрывы. О ситуации сообщают в КОВА.

Что известно об атаке?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в Киевской области.

Около 8 часов вечера для Белоцерковского, Бориспольского, Броварского и Обуховского районов объявили желтый уровень воздушной тревоги.

Власти информировали, что в области работают силы ПВО. Учитывайте собственную безопасность и находитесь в укрытиях.

Важно ни в коем случае не производить фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Где еще фиксировались последствия обстрелов?

Ранее мы писали также о том, что вражеская атака беспилотника унесла жизни сотрудника Запорожской атомной электростанции. Это уже второй случай гибели работника ядерного объекта за последние несколько дней. Российские военные в очередной раз обстреляли Трипольскую ТЭС.

Очередной удар нанес энергетическому объекту "чрезвычайно серьезные" повреждения. Для поражения станции оккупанты использовали баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники.

После ударов противника фиксировались обесточивание и в Николаевской области.