Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Росія тероризує Київщину: в регіоні - вибухи

Тетяна Бабич
Атака на Київщину

Атака на Київщину

Ворожі війська атакують Україну ударними дронами. Під прицілом опинилася Київська область.

У регіоні прогриміли вибухи. Про ситуацію повідомляють у КОВА.

 
Adv

популярні відео

Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів на Київщині.

Близько 8-ї години вечора для Білоцерківського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів оголосили жовтий рівень повітряної тривоги.

Влада інформувала, що в області працюють сили ППО. Зважайте на власну безпеку та перебувайте в укриттях.

Важливо у жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Доповнюємо новину...

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv