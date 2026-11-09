Росія тероризує Київщину: в регіоні - вибухи

Атака на Київщину
Ворожі війська атакують Україну ударними дронами. Під прицілом опинилася Київська область.
У регіоні прогриміли вибухи. Про ситуацію повідомляють у КОВА.
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Що відомо про атаку?
Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів на Київщині.
Близько 8-ї години вечора для Білоцерківського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів оголосили жовтий рівень повітряної тривоги.
Влада інформувала, що в області працюють сили ППО. Зважайте на власну безпеку та перебувайте в укриттях.
Важливо у жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
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